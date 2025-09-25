दरिंदगी की सीमा पार! लड़की ने व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में डाला बेलन, वीडियो बनाकर किया वायरल

पंजाब के फाजिल्का में एक महिला और उसके बेटे ने एक ऑटो चालक के साथ अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है, जिसमें व्यक्ति के साथ दरिंदगी की गई है. पीड़ित को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़ित का आरोप है कि महिला और उसके बेटे ने उसे घर बुलाकर कमरे में बंद कर लिया. उन्होंने उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना की और उसके गुप्त अंग में लकड़ी का बेलन डाल दिया. काफी समय तक उसके साथ वह गलत हरकत करते रहे. इस दौरान वह दर्द से चिल्लाता रहा.

दरिंदगी के दौरान साढ़े 8 मिनट का वीडियो बनाया

महिला ओर उसके लड़के ने ऑटो चालक के साथ दरिंदगी करते हुए साढ़े 8 मिनट का वीडियो बनाया. यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने बताया कि पीड़ित लंबे समय से उस महिला से मिलने जाता था. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. वीडियो सामने आने के बाद ही यह मामला सामने आया है, जबकि सिटी थाना के एसएचओ का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति माधव नगरी का रहने वाला है.

पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ा

सिटी थाना के एसएचओ ने बताया कि पीड़ित महिला के साथ वह लिव-इन रिलेशन में रह रहा था और महिला के साथ इसका पैसे के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया. इस वजह से महिला और उसके बेटे ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है.

