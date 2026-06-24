'मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची', वायरल वीडियो पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान
CM Bhagwant Mann News: सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश रची है. सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं.
बेअदबी विवाद और फर्जी रिपोर्ट पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार (24 जून) को कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है. सीएम मान इस पूरे मामले पर अपने पुराने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर हमला किया है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर फर्जी रिपोर्ट का दबाव बनाया गया.
एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी वो वीडियो नकली है. सियासी विरोधियों की मेरे खिलाफ साज़िश है. मेरे फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं. ना ही मेरा कद मिलता है, ना ही मेरा यह चलने का तरीका है. हर रोज नई और फर्जी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालते हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे हथकंड़े ना अपनाएं. संगत बड़ी है. लोग बड़े हैं. AI का वीडियो है. अकाली दल और बीजेपी का सयुंक्त मोर्चा है. अब पंजाब के लोगों की बारी है. स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं. मैं लोगो का बंदा हूं और लोगो के बीच में रहूंगा."
#WATCH | बेअदबी-फर्जी रिपोर्ट पर CM भगवंत मान की सफाई, 'मुझे बदनाम करने की कोशिश, ऐसे हथकंडे ना अपनाएं'- भगवंत मान@journopriti | @jagwindrpatial https://t.co/smwhXUROiK#CMBhagwantMann #AAP #Punjab #ViralVideo #ABPNews pic.twitter.com/XuqgZTEwJv— ABP News (@ABPNews) June 24, 2026
बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने सीएम भगवंत मान के कथित वीडियो के पूरे मामले में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि लुधियाना पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनवाए. लुधियाना के कमिश्नर और एसपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे.
दरअसल, दिसंबर के महीने पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. उस वीडियो को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से चेक करवाया गया. 15 जून को दावा किया गया कि ये वीडियो सही है. लेकिन इसके बाद लुधियाना पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट पेश की. ये रिपोर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी.
आरोप है कि लुधियाना पुलिस की ये रिपोर्ट 16-17 जून को तैयार करवाई गई. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया गया. इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सीएम मान को जो वीडियो श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से चेक करवाया गया वो वीडियो फर्जी है. रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भगवंत मान हैं ही नहीं.
पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप