हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची', वायरल वीडियो पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान

'मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची', वायरल वीडियो पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान

CM Bhagwant Mann News: सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश रची है. सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

बेअदबी विवाद और फर्जी रिपोर्ट पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार (24 जून) को कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है. सीएम मान इस पूरे मामले पर अपने पुराने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर हमला किया है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर फर्जी रिपोर्ट का दबाव बनाया गया.

एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी वो वीडियो नकली है. सियासी विरोधियों की मेरे खिलाफ साज़िश है. मेरे फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं. ना ही मेरा कद मिलता है, ना ही मेरा यह चलने का तरीका है. हर रोज नई और फर्जी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालते हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे हथकंड़े ना अपनाएं. संगत बड़ी है. लोग बड़े हैं. AI का वीडियो है. अकाली दल और बीजेपी का सयुंक्त मोर्चा है. अब पंजाब के लोगों की बारी है. स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं. मैं लोगो का बंदा हूं और लोगो के बीच में रहूंगा."

बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने सीएम भगवंत मान के कथित वीडियो के पूरे मामले में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि लुधियाना पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनवाए. लुधियाना के कमिश्नर और एसपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे. 

दरअसल, दिसंबर के महीने पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. उस वीडियो को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से चेक करवाया गया. 15 जून को दावा किया गया कि ये वीडियो सही है. लेकिन इसके बाद लुधियाना पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट पेश की. ये रिपोर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी. 

आरोप है कि लुधियाना पुलिस की ये रिपोर्ट 16-17 जून को तैयार करवाई गई. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया गया. इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सीएम मान को जो वीडियो श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से चेक करवाया गया वो वीडियो फर्जी है. रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भगवंत मान हैं ही नहीं. 

पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप

Published at : 24 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची', वायरल वीडियो पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान
'मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची', वायरल वीडियो पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
पंजाब
बेअदबी से जुड़े CM मान के कथित वीडियो पर खुलासा, पंजाब पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने का आरोप
बेअदबी से जुड़े CM मान के कथित वीडियो पर खुलासा, पंजाब पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने का आरोप
पंजाब
पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का रास्ता साफ, अब BJP-कांग्रेस ने उठाई 4 साल के बकाये की मांग
पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का रास्ता साफ, अब BJP-कांग्रेस ने उठाई 4 साल के बकाये की मांग
Advertisement

वीडियोज

Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर में सबसे बड़ा एक्शन, पुलिसवालों पर FIR! | Bihar
Mumbai Rain Alert: रातभर की बारिश ने मुंबई को किया पानी-पानी, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां | breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ी वारदात, गेट बंद करने पर बढ़ा विवाद, शख्स की चाकू घोपकर हत्या
मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ी वारदात, गेट बंद करने पर बढ़ा विवाद, शख्स की चाकू घोपकर हत्या
बॉलीवुड
Katrina Kaif-Vicky Kaushal Son: कैटरीना कैफ या विक्की कौशल, किससे मिलती है बेटे विहान की शक्ल? दादा शाम ने बताया
कैटरीना कैफ या विक्की कौशल, किससे मिलती है बेटे विहान की शक्ल?
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर इस तारीख को LDA चलाएगा बुलडोजर! जांच के दायरे में 19 कर्मचारी
लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर इस तारीख को LDA चलाएगा बुलडोजर! जांच के दायरे में 19 कर्मचारी
एग्रीकल्चर
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
ABP NEWS
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
ABP NEWS
बाबा बागेश्वर को भी इस बात की जानकारी है कि निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाई गई थी।
बाबा बागेश्वर को भी इस बात की जानकारी है कि निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाई गई थी।
Embed widget