गहरी नींद में था इलाका, तभी फटा गैस सिलेंडर, चंडीगढ़ के छोटे मकान में मची तबाही, सब जलकर राख

Chandigarh Cylinder blast: चंडीगढ़ के मौली जांगरा स्थित विकास नगर में बुधवार देर रात एक घर में सिलेंडर फट गया. इससे इलाके में दहशत फैल गई. लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चीख-पुकार करने लगे. जब उन्होंने पड़ोसी के घर से आग की लपटें उठती देखीं, तो पड़ोसियों ने तुरंत परिवार की मदद शुरू की.

यह धमाका छोटे मकान में हुआ. परिवार बाल-बाल बच गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि मकान के लेंटर और दीवारों में दरारें आ गईं. आसपास के इलाके में लोग डर के मारे बाहर आए.

कब हुआ धमाका?

जानकारी के अनुसार यह हादसा घटना रात करीब 12:30 बजे हुई. मकान के अंदर परिवार के सदस्य दूसरे हिस्से में थे. जैसे ही धमाका हुआ, उन्होंने तुरंत घर छोड़कर अपनी जान बचाई. धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान का सामान भी जल गया.

इस धमाके से मकान को काफी नुकसान हुआ. हालांकि, किसी को कोई जानी चोट नहीं आई. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने आग की लपटें उठती देख तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मचारियों को करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी. उन्होंने घर में आग फैलने से बड़ा नुकसान रोक लिया. घर के मालिक गिरीश कुमार ने बताया कि धमाके के समय परिवार सचेत रहा और सुरक्षित बाहर निकल गया. फायर विभाग ने मकान की स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस सिलेंडर धमाके के कारणों की जांच जारी है. पुलिस और फायर विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि घटना का कारण पता लगाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने से यह हादसा हुआ हो सकता है. परिवार को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.