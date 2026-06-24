पंजाब में लगे CM भगवंत मान के बहिष्कार वाले पोस्टर्स, अकाल तख्त के आदेश का हवाला

पंजाब में श्री अकाल तख्त के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के में बोर्ड लगाए गए. श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के लिए सिखों को आदेश दिया है. बठिंडा के तलवंडी साबो, पटियाला के नाभा, मोगा और राज्य में कई अन्य जगहों पर आज पोस्टर लगाए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के लिए कहा गया है और अकाल तख्त के आदेश का हवाला दिया गया है. शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता इस अभियान को चला रहे हैं. SGPC ने कल ही अमृतसर में ढाढी जत्थों, कविश्रों और धार्मिक संगठन से बैठक की थी और अकाल तख्त के इस निर्णय के प्रचार के लिए कहा था.

मेरे खिलाफ विरोधियों की साजिश- सीएम मान

बेअदबी वाले कथित वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अकाल तख्त ने वीडियो को सही बताया था. वहीं सीएम मान का साफ कहना है कि वो उस वीडियो में नहीं हैं. बुधवार (24 जून) को एक वीडियो में सीएम मान ने कहा कि विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश रची है और फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.

हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

इस मामले में हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने वीडियो को लेकर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की. इस पूरे विवाद से राज्य का सियासी पारा हाई है.

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कांग्रेस ने सीएम से इस्तीफे की मांग की

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सीएम भगवंत मान पर हमलावर है. कांग्रेस ने सीएम के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए.

बीजेपी ने शेयर किया होटल का सीसीटीवी फुटेज

वहीं गुरुग्राम के एक होटल के वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए बीजेपी ने कहा, "15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और एसपी जसनदीप के साथ मिलकर फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई."

एक्स पोस्ट में कहा गया, "16 जून को स्वपन शर्मा और जसनदीप गुरुग्राम पहुंचे और क्राउन प्लाजा होटल में एक फोरेंसिक लैब के मालिकों से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी का काला धन लैब मालिकों को देकर डील पक्की की. लेकिन सच कभी नहीं छुपता. क्राउन प्लाजा की CCTV फुटेज में यह पूरी बैठक कैद हो गई. गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर दोनों लैब मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है."

बीजेपी ने कहा, "पहले सिखों के पवित्र स्वरूप का अपमान, फिर फर्जी रिपोर्ट बनाकर अकाल तख्त के आदेश को चुनौती. सच चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाता है. अब एक-एक कर भगवंत मान के काले कारनामे और आम आदमी पार्टी का सिख विरोधी चेहरा बेनकाब हो रहा है."