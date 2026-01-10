हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में राजू भिखारी ने दिखाया बड़ा दिल, कड़ाके की ठंड में 500 जरूरतमंदों को बांटे कंबल

पंजाब में राजू भिखारी ने दिखाया बड़ा दिल, कड़ाके की ठंड में 500 जरूरतमंदों को बांटे कंबल

Punjab News: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच भीख मांगकर गुजारा करने वाले राजू भिखारी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। दस-दस रुपये जोड़कर उन्होंने 500 जरूरतमंदों को गर्म कंबल बांटे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीत लहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. ठंड की वजह से जहां आम लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, वहीं सड़कों पर रहने वाले बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं. इसी बीच पठानकोट से इंसानियत को जिंदा रखने वाली एक तस्वीर सामने आई है. भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले राजू भिखारी ने जरूरतमंदों के लिए कंबलों का लंगर लगाया.

राजू नाम के भिखारी ने करीब 500 गर्म कंबल गरीब और बेसहारा लोगों में बांटे. खास बात यह है कि यह काम किसी बड़े संगठन या अमीर व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद सड़कों पर रहने वाले एक व्यक्ति ने किया.

10-10 रुपये जोड़कर किया नेक काम

राजू भिखारी ने बताया कि उसने यह काम भीख में मिले दस-दस रुपये जोड़कर किया है. उसका कहना है कि शायद भगवान ने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि जो भी जरूरतमंद सामने आए, उसकी मदद की जाए. भगवान करवाता है, मैं करता जाता हूं, यह कहते हुए राजू की आंखों में सुकून साफ नजर आया.

मन की बात में भी हो चुका है जिक्र

राजू भिखारी का नाम इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुका है. कोविड काल के दौरान उनके सेवा कार्यों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में किया था. एक बार फिर राजू का यह काम समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आया है.

सरकार से घर की मांग

जब राजू से बात की गई तो उन्होंने सरकार से अपने लिए एक घर की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं है और अगर सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है.

मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के एक नेता ने राजू की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि समाज के संपन्न लोगों को राजू भिखारी से सीख लेनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 10 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Pathankot ABP NEWS PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
हेल्थ
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
ट्रेंडिंग
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget