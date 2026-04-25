सुसाइड नोट और वीडियो ने खोला राज! पैसों के दबाव में टूटी जिंदगी, रेत कारोबारी ने जहर खाकर दी जान

Punjab Suicide Case: पंजाब के बठिंडा जिले से एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां रेत और बजरी के कारोबारी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि पैसों के लिए लगातार तंग किए जाने पर मानसिक दबाव से परेशान हो कर जहर खा लिया. इस मामले में पुलिस प्रशासन और अदालती कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

मृतक की पहचान सोनू बांसल के रूप में हुई है, जो 'डी.एल. एंड कंपनी' का मालिक था. परिवार का आरोप है कि सोनू ने तहसील कॉम्प्लेक्स में तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों, उनके रीडर और कर्मचारियों द्वारा लगातार तंग किए जाने से परेशान हो कर यह खौफनाक कदम उठाया.

वीडियो और सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

आत्महत्या करने से पहले सोनू बांसल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और एक सुसाइड नोट भी लिखा. इसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों, अदालती परिसर के कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया. परिजनों के मुताबिक, लगातार मानसिक दबाव और कथित वसूली से परेशान होकर सोनू ने सुसाइड की.

मृतक के परिवार ने सड़क पर दिया धरना

घटना के बाद मृतक के परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए सड़क पर धरना प्रदर्शन दिया. उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और मामले की जांच की अपील की. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मौके पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच जारी

डीएसपी सिटी-2 अरुण मुंडन ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार द्वारा दर्ज कराए गए बयानों और सुसाइड नोट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और आत्महत्या के पीछे सभी आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है.