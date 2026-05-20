Axis My India के प्रदीप गुप्ता ने बता दिया पंजाब की जनता का मूड, '...तो जीत जाएगा चुनाव'

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच Axis My India के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पंजाब में इस तरह से मजेदार स्थिति है. उन्होंने यूपी की सियासी तस्वीर का हवाला देते हुए पंजाब का जिक्र किया. जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में लोग कितने संतुष्ट हैं तो उन्होंने कहा कि पंजाब में मिक्स है.

प्रदीप गुप्ता ने कहा, "समाज का कुछ हिस्सा संतुष्ट है. लेकिन चूंकि वहां पर चार पार्टी नजर आती है. पहले तो तीन होती थी. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी-अकाली दल साथ लड़ते थे. जब चार पार्टी का चुनाव होता है, जैसा पहले यूपी में होता था तो 26 फीसदी वोट शेयर में भी समाजवादी पार्टी ने सरकार बना ली. 29 फीसदी वोट शेयर के साथ मायावती ने सरकार बनाई."

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, "अगर ऐसी स्थिति है तो भले ही 40 फीसदी लोग खुश हों या 33 फीसदी लोग खुश हों लेकिन जब वोट बंटेंगे तो 25 फीसदी वाला भी जीत जाएगा."

VIDEO | In an exclusive interview with PTI, Axis My India Chairman Pradeep Gupta, on upcoming Punjab Assembly polls, says, "In Punjab, it is mixed. Some sections of society are satisfied, but now there are four major parties visible there. Earlier, there were only three, the Aam… pic.twitter.com/9p2S76WhWZ — Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2026

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2022 के नतीजे क्या रहे थे?

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिली था. पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटे हैं. आप ने 92 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी. बीजेपी ने 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और दो ही सीट जीत पाई. बीएसपी ने 20 सीटों पर कैंडिडेट दिए और एक सीट जीतने में सफल रही. कांग्रेस ने 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी.

बंगाल चुनाव के नतीजों पर क्या बोले?

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जीत-हार हिंदू मुसलमान से नहीं होती है. उन्होंने कहा, "बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार जहां रिपीट हो रही हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम, गुड गवर्नेंस, गुड डिलिवरी को अंडरमाइन करते हैं ये कहकर कि बीजेपी की जीत तभी होती है जब हिंदू मुसलमान होता है. ऐसा कतई नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं."

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