पंजाब: वोटिंग से पहले तय हुई जीत, अमृतसर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के कई निर्विरोध विजेता

पंजाब के अमृतसर में जिला परिषद के 3 उम्मीदवार और ब्लॉक समिति के 66 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुने गए, जिससे वोटिंग से पहले ही उनकी जीत पक्की हो गई. बाकी सीटों के लिए अलग-अलग जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है.

मोगा जिले में 15 जिला परिषद और 101 पंचायत समिति सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है. मोगा, धर्मकोट, कोट ई शेखा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. मोगा में जिला परिषद के लिए 69 उम्मीदवार और पंचायत समिति के लिए 333 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होना है.

बरनाला जिले में सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग

बरनाला जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की गिनती सुबह ठीक 8 बजे शुरू हुई. जिले के तीन ब्लॉकों महल कलां, बरनाला और शैहना में 10 जिला परिषद और 65 ब्लॉक समिति सीटों के लिए काउंटिंग की जा रही है. बरनाला जिले में करीब 48 प्रतिशत मतदान हुआ था. कुल मतदाताओं की संख्या 3,14,554 रही, जिनमें 1,66,681 पुरुष, 1,47,872 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

पारदर्शी तरीके से कराई जा रही काउंटिंग- डिप्टी कमिश्नर

बरनाला और महल कलां ब्लॉक की गिनती के लिए एसडी कॉलेज बरनाला में काउंटिंग स्टेशन बनाया गया है. मौके पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर बरनाला ने बताया कि पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जल्द ही रुझान सामने आने लगेंगे. उन्होंने कहा कि काउंटिंग पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है.

अमृतसर जिले में जिला परिषद के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए

जानकारी के अनुसार, अमृतसर से भी अहम जानकारी सामने आई है. अमृतसर जिले में जिला परिषद के 3 उम्मीदवार और ब्लॉक समिति के 66 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. यानी मतदान से पहले ही इन उम्मीदवारों की जीत तय हो गई थी.

