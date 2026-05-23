पंजाब में ममता हुई शर्मसार! 21 महीने की मासूम बच्ची के रोने से परेशान मां ने चाकू से की हत्या

Patiala Child Murder Case: पंजाब के पटियाला में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 21 महीने की मासूम बेटी को चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे परेशान होकर मां ने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

शुरुआत में परिवार ने इस हत्या को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पूरा सच सामने आ गया. पुलिस ने आरोपी मां लवप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है.

हादसा बताकर छिपाने की कोशिश

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह बच्ची का पिता उसे गंभीर हालत में राजिंदरा अस्पताल लेकर पहुंचा. बच्ची खून से लथपथ थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

परिवार ने डॉक्टरों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि बच्ची घर में खेलते समय गलती से चाकू पर गिर गई थी. हालांकि, शरीर पर मिले घावों को देखकर अस्पताल प्रबंधन को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पूछताछ में खुला हत्या का राज

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती पूछताछ के दौरान पारिवारिक सदस्यों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे. हर कोई अलग-अलग कहानियां बता रहा था, जिससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया.

कड़ी पूछताछ के दौरान आखिरकार बच्ची का पिता टूट गया और उसने सच्चाई बता दी. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लवप्रीत कौर लंबे समय से डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी. घटना वाले दिन बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और गुस्से में आकर उसने मासूम बच्ची पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है.

Punjab Weather News: पंजाब में मौसम का यू-टर्न! कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का डबल अटैक... जानें अगले दिनों का हाल?