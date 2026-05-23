हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब में ममता हुई शर्मसार! 21 महीने की मासूम बच्ची के रोने से परेशान मां ने चाकू से की हत्या

Punjab News: पंजाब में ममता हुई शर्मसार! 21 महीने की मासूम बच्ची के रोने से परेशान मां ने चाकू से की हत्या

Punjab Crime News: पंजाब के पटियाला में 21 महीने की मासूम बच्ची की मां द्वारा चाकू से हत्या कर दी गई, जिसमें शुरुआती जांच में परिवार ने हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 23 May 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

Patiala Child Murder Case: पंजाब के पटियाला में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 21 महीने की मासूम बेटी को चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे परेशान होकर मां ने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

शुरुआत में परिवार ने इस हत्या को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पूरा सच सामने आ गया. पुलिस ने आरोपी मां लवप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है.

हादसा बताकर छिपाने की कोशिश

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह बच्ची का पिता उसे गंभीर हालत में राजिंदरा अस्पताल लेकर पहुंचा. बच्ची खून से लथपथ थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

परिवार ने डॉक्टरों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि बच्ची घर में खेलते समय गलती से चाकू पर गिर गई थी. हालांकि, शरीर पर मिले घावों को देखकर अस्पताल प्रबंधन को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पूछताछ में खुला हत्या का राज

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती पूछताछ के दौरान पारिवारिक सदस्यों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे. हर कोई अलग-अलग कहानियां बता रहा था, जिससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया. 

कड़ी पूछताछ के दौरान आखिरकार बच्ची का पिता टूट गया और उसने सच्चाई बता दी. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लवप्रीत कौर लंबे समय से डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी. घटना वाले दिन बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और गुस्से में आकर उसने मासूम बच्ची पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है.

Punjab Weather News: पंजाब में मौसम का यू-टर्न! कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का डबल अटैक... जानें अगले दिनों का हाल?

Published at : 23 May 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Patiala Child Murder Case Mother Kills Daughter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab News: पंजाब में ममता हुई शर्मसार! 21 महीने की मासूम बच्ची के रोने से परेशान मां ने चाकू से की हत्या
पंजाब में ममता हुई शर्मसार! 21 महीने की मासूम बच्ची के रोने से परेशान मां ने चाकू से की हत्या
पंजाब
हरभजन के आरोपों पर AAP का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले- 'BJP में जाते ही लगने लगते हैं झूठे आरोप'
हरभजन के आरोपों पर AAP का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले- 'BJP में जाते ही लगने लगते हैं झूठे आरोप'
पंजाब
Punjab Weather News: पंजाब में मौसम का यू-टर्न! कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का डबल अटैक... जानें अगले दिनों का हाल?
पंजाब में मौसम का यू-टर्न! कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का डबल अटैक... जानें अगले दिनों का हाल
पंजाब
पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते
पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार पर भड़के लोग | Budget Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget