अमृतसर: AAP सरपंच हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, इस गैंगस्टर के लिए करता था काम

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या में शामिल आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है. मंगलवार (6 जनवरी) को तरन तारन के नजदीक पुलिस और हत्यारों के एक सहयोगी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर को मार गिराया.

ये गैंगस्टर प्रभु दसुवाल के लिए काम करता था. ये आरोपी सरपंच की हत्या की योजना में शामिल था, हालांकि ये गैंगस्टर हमलावरों में नहीं शामिल था.

शादी समारोह में की गई थी हत्या

बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और गांव के सरपंच झरमल सिंह की रविवार (4 जनवरी) को यहां एक शादी समारोह में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के रहने वाले सिंह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी.

उन्होंने बताया कि गोली सिंह के माथे पर लगी, जिससे वह गिर गए और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए.

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर घटना का सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा, "अमृतसर में दिनदहाड़े आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या का भयावह वीडियो. पंजाब में इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती. अपराधी कानून से बिल्कुल भी नहीं डरते और अपना चेहरा तक नहीं छुपाते."

उन्होंने आरोप लगाया कि आप के शासन में पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. बीजेपी प्रवक्ता ने भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की. पूनावाला ने कहा, "सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर ग्रेनेड हमलों, मादक पदार्थ तस्करी, माफिया और गैंगवार तक! इन्होंने पंजाब का क्या हाल कर दिया है?"