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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रयूपी चुनाव में गठबंधन पर AIMIM ने साफ किया रुख, वारिस पठान बोले, '...इज्जत के साथ होना चाहिए'

यूपी चुनाव में गठबंधन पर AIMIM ने साफ किया रुख, वारिस पठान बोले, '...इज्जत के साथ होना चाहिए'

Waris Pathan on UP Election: एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कहा कि हमारा मकसद BJP को हराना है. सीटों के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

Reported By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 15 Jun 2026 10:39 PM (IST)
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एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद बीजेपी को हराना है. उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली पार्टियों से साथ में आने की अपील भी की.

मुंबई में मीडिया से बातचीत में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, ''हमारा मकसद BJP को हराना है. जो कोई भी BJP को हराना चाहता है वो साथ आएं. हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, मगर इज्जत के साथ होना चाहिए. आप किसके साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर गठबंधन करेंगे, ये सब बाद की बात है.''

यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे- पठान

इससे पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने कहा, ''अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है.'' उन्होंने ये भी दावा किया कि एआईएमआईएम 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी.

BJP सांप्रदायिक पार्टी है- वारिस पठान

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''BJP एक सांप्रदायिक पार्टी है, यह बात सभी जानते हैं. हम 12 साल से, यानी जब से BJP सत्ता में आई है, यही बात कह रहे हैं. उन्होंने कभी विकास के मुद्दे पर बात नहीं की. उसे कभी बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कुछ नहीं कहा. उनका इरादा सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है. मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना, यही बीजेपी का मुद्दा बन गया है.''

RSS पर बैन लगाने की मांग पर क्या बोले वारिस पठान?

RSS पर बैन लगाने की मांग पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, ''अगर RSS पर पहले बैन लगाया गया था, तो उसे किसने हटाया? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? साथ ही, इस बात की जांच क्यों नहीं की जाती कि RSS एक रजिस्टर्ड संगठन है या नहीं?''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 15 Jun 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan AIMIM MAHARASHTRA NEWS UP Assembly Elections 2027
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