Bihar Elections: बिहार चुनाव के लिए AIMIM के 25 उम्मीदवारों का ऐलान, अररिया-मधुबनी, नवादा से इन्हें मिला टिकट

Bihar Elections: बिहार चुनाव के लिए AIMIM के 25 उम्मीदवारों का ऐलान, अररिया-मधुबनी, नवादा से इन्हें मिला टिकट

Bihar AIMIM Candidates List: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सिवान से मो. कैफ को टिकट दिया गया है. 

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Oct 2025 09:32 AM (IST)


बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में किशनगंज, अररिया, नवादा, ठाकुरगंज, कस्बा, मधुबनी, सिवान, मुंगेर आदि पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. 

एआईएमआईएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कैंडिडेट लिस्ट जारी कर लिखा गया है, "बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे. यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है."

उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं- 
अमौर- अख्तरुल ईमान 
बलरामपुर- आदिल हसन 
ढाका- राणा रणजीत सिंह 
नरकटिया एसी- शमीमुल हक 
गोपालगंज एसी- अनस सलाम 
जोकी टोपी- मुर्शीद आलम 
बहादुरगंज- तौसीफ आलम 
ठाकुरगंज- गुलाम हसनैन 
किशनगंज- एडवोकेट शम्स आगाज 
बैसी- गुलाम सरवर 
शेरघाटी- शान ए अली खान 
नाथनगर- मो. इस्माइल 
सिवान- मोहम्मद कैफ 
केवटी- अनीसुर रहमान 
जाले- फैसल रहमान 
सिकन्दरा- मनोज कुमार दास 
मुंगेर- डॉ. मुनाजिर हसन 
नवादा- नसीमा खातून 
मधुबनी- राशिद खलील अंसारी 
दरभंगा ग्रामीण- मोहम्मद जलाल 
गोराबोराम- अख्तर शहंशाह 
क़स्बा- शाहनवाज आलम 
अररिया- मोहम्मद मंजूर आलम 
बरारी- मो मतीउर रहमान शेरशाहबादी 
कोचाधामन - सरवर आलम

Published at : 19 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Bihar Vidhan Sabha Chunav AIMIM Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
