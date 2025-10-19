बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में किशनगंज, अररिया, नवादा, ठाकुरगंज, कस्बा, मधुबनी, सिवान, मुंगेर आदि पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है.

एआईएमआईएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कैंडिडेट लिस्ट जारी कर लिखा गया है, "बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे. यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है."

We are happy to announce the list of AIMIM candidates for upcoming Bihar elections. The candidates were finalised by AIMIM’s Bihar Unit, in consultation with the party’s national leadership. Inshallah, we will be a voice of justice for Bihar’s weakest and most neglected. pic.twitter.com/2BGNmW7cop — AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025

उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं-

अमौर- अख्तरुल ईमान

बलरामपुर- आदिल हसन

ढाका- राणा रणजीत सिंह

नरकटिया एसी- शमीमुल हक

गोपालगंज एसी- अनस सलाम

जोकी टोपी- मुर्शीद आलम

बहादुरगंज- तौसीफ आलम

ठाकुरगंज- गुलाम हसनैन

किशनगंज- एडवोकेट शम्स आगाज

बैसी- गुलाम सरवर

शेरघाटी- शान ए अली खान

नाथनगर- मो. इस्माइल

सिवान- मोहम्मद कैफ

केवटी- अनीसुर रहमान

जाले- फैसल रहमान

सिकन्दरा- मनोज कुमार दास

मुंगेर- डॉ. मुनाजिर हसन

नवादा- नसीमा खातून

मधुबनी- राशिद खलील अंसारी

दरभंगा ग्रामीण- मोहम्मद जलाल

गोराबोराम- अख्तर शहंशाह

क़स्बा- शाहनवाज आलम

अररिया- मोहम्मद मंजूर आलम

बरारी- मो मतीउर रहमान शेरशाहबादी

कोचाधामन - सरवर आलम