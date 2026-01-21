Maharashtra: पहले फोन छीना, फिर चलती ट्रेन से दिया धक्का... गिरने के बाद युवक का कटा पैर
Mumbai News: ठाणे में 18 जनवरी को एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 30 वर्षीय रितेश राकेश येरुनकर का फोन छीनकर लुटेरे ने उन्हें चलती लोकल ट्रेन से धक्का दिया, जिससे उनका पैर कट गया.
Mumbai News: ठाणे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक लुटेरे ने 30 वर्षीय व्यक्ति का फोन छीन लिया और उसे चलती लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपना पैर खो दिया.
यह घटना 18 जनवरी की रात लगभग 11:05 बजे घटी, जब पीड़ित रितेश राकेश येरुनकर घर लौट रहे थे. अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने रात करीब 11:05 बजे ठाणे से बदलापुर जाने वाली एक तेज लोकल ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट से अपनी यात्रा शुरू की. लगभग 40 मिनट बाद, जब ट्रेन अंबरनाथ स्टेशन से रवाना हो रही थी, तभी उनके बगल में बैठे एक शख्स ने अचानक उनका फोन छीन लिया.
जब रितेश ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे ट्रेन के दरवाजे के पास धक्का दे दिया. संतुलन खोने की वजह से रितेश चलती ट्रेन से गिर पड़े और उनका बायां पैर रेल की पटरियों पर चला गया. ट्रेन के पहियों ने उनके पैर को कुचल दिया, जिससे घुटने के पास से पैर कट गया. साथ ही सिर के पिछले हिस्से, बाएं गाल पर गंभीर चोटें आईं और आंख के पास काफी चोटें आ गई.
अस्पताल में इलाज और पैर कटने की जानकारी
घटनास्थल पर मौजूद रेलवे पुलिस कर्मियों ने रितेश को तुरंत उल्हासनगर के पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया. अधिकारियों ने बताया कि उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें केईएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका पैर काट दिया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.
रितेश बदलापुर के निवासी हैं और ठाणे के एक निजी मॉल में कपड़ों की दुकान में काम करते हैं.
आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी की पहचान कैलाश बालकृष्ण जाधव के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आगे की कानूनी कारवाई और घटना के दूसरे पहलुओं की जांच जारी है.
