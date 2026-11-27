परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने अपना रुख स्पष्ट किया है. बिल को समर्थन देने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने बिल देखा ही नहीं है. ऐसे में बिना बिल पढ़े पार्टी का रुख बताना संभव नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि बिल देखने के बाद ही पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी. वहीं, उन्होंने देश के हित में काम करने की बात भी कही.

सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद का सत्र आ गया है, लेकिन अभी तक उन्हें अधिवेशन का एजेंडा नहीं मिला है. उन्होंने कहा, ''सत्र आया है. इसका एजेंडा हमारे पास नहीं है. मैंने बिल अभी नहीं देखा है.''

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परिसीमन बिल पर पार्टी के रुख को लेकर उन्होंने परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा, ''अगर कोई परीक्षा देने जाता है, तो पेपर देखे बिना उसके जवाब कैसे दे सकता है?'' उन्होंने आगे कहा, ''हमारी पार्टी का रुख आपको सदन में पता चलेगा.''

सुप्रिया सुले के इस बयान से साफ है कि उनकी पार्टी फिलहाल परिसीमन बिल पर समर्थन या विरोध को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती. पार्टी बिल का अध्ययन करने के बाद ही अपना पक्ष रखेगी.

संजय राउत और बावनकुले के बयान पर क्या बोलीं?

एनसीपी (एसपी) को लेकर दूसरे नेताओं की टिप्पणियों पर भी सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''संजय राऊत हमारे देश के नेता हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है.'' उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है.

वहीं, डीएमके के रुख को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में डीएमके से ही पूछना चाहिए. अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी उनका बयान नहीं देखा है.

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देश के हित में काम करने की कही बात

जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि अगर परिसीमन बिल देश के हित में होगा तो क्या वह इसका समर्थन करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, ''सुप्रिया सुले हमेशा देश के हित में काम करते आ रही है.'' फिलहाल परिसीमन बिल पर एनसीपी (एसपी) का अंतिम रुख सामने आना बाकी है. पार्टी का रुख सदन में ही स्पष्ट होगा.