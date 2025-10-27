राहुल गांधी, अखिलेश यादव की राह चले आदित्य ठाकरे, BMC चुनाव से पहले 'वोट चोरी' पर किया बड़ा दावा

आदित्य ठाकरे ने ठाकरे गुट की सभा में एक PPT प्रेजेंटेशन दिया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में बड़ा घोटाला हुआ है. आरोप लगाते समय उन्होंने कई सबूत और प्रमाण भी पेश किए. आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव और मुंबई पर विजय की रणनीति को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरली के NSCI डोम में 'निर्धार मेला' आयोजित किया.

इस मेले की टैगलाइन थी 'संकल्प विजय का, मुंबई जीतने का.' इस सभा में ठाकरे गुट के पदाधिकारियों को बताया गया कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव जीतने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान देना होगा.

इसी बीच विधायक आदित्य ठाकरे ने एक विशेष प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए हैं. उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत सबूतों को लेकर अब चारों ओर चर्चा हो रही है. उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है.

आदित्य ठाकरे का दावा

सभा की शुरुआत में ही आदित्य ठाकरे ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. इसके साथ उन्होंने कई आँकड़े, तस्वीरें, और मतदान कार्डों के उदाहरण पेश किए.

उन्होंने कहा कि अगर इस कथित गड़बड़ी को रोकना है,तो गटप्रमुखों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि आपके पास जो मतदाता सूची है, उसका वाचन करें,और देखें कि क्या आप इन मतदाताओं को सच में जानते हैं या नहीं.

आदित्य ठाकरे ने कौन-कौन से आरोप लगाए?

इस सभा के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है वोट चोरी. वोट चोरी मतलब चुनाव चोरी. लोकसभा चुनाव के बाद यह लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, लेकिन उन्होंने वोट चोरी की.'आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग उन्हें बताते थे 'EVM में गड़बड़ी है','VVPAT में गड़बड़ी है',लेकिन अब तो मतदाता सूची में ही गड़बड़ी सामने आई है.

वरली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय 2,52,970 मतदाता थे,जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 2,63,352 हो गए. यानि कुछ ही महीनों में 16,043 मतों की वृद्धि हुई. उन्होंने कहा कि वरली क्षेत्र में 19,333 मतदाता संदिग्ध हैं. 502 मतदाताओं के नाम लगभग एक जैसे हैं.

उदाहरण के तौर पर मतदाता गिरीश गजानन म्हात्रे के पिता का नाम भानजी पटेल बताया गया है. इसके अलावा गौरी गगन गुप्ता और तेजश्री हडकर जैसी महिला मतदाताओं का लिंग 'पुरुष' बताया गया है. कुल 643 मतदाताओं का लिंग गलत दर्ज हुआ है.

फोटो, पते और मृत मतदाताओं में गड़बड़ी

वरली क्षेत्र में 4,177 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, 67 मतदाताओं के घर के पते में सिर्फ 'झो झो झो' लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि, एक ही कमरे में 38 मतदाता दर्ज हैं. कुछ मतदाता कार्डों में फोटो नहीं हैं. एक कार्ड में तो केवल नाक की तस्वीर लगी है.

आदित्य ठाकरे ने कहा यह सिर्फ वरली तक सीमित नहीं है. मुंबई में ऐसे लाखों मतदाता हैं. कुछ मतदाता मृत हैं, लेकिन फिर भी सूची में मौजूद हैं. कई कार्डों पर एक ही पते पर कई लोग दिखाए गए हैं. आदित्य ठाकरे के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है.