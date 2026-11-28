महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) परिसीमन बिल को समर्थन दे सकती है. इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध करने का तय किया है, लेकिन शरद पवार की पार्टी अलायंस से अलग रुख अपनाकर डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने का फैसला ले रही है. सूत्रों की मानें तो शरद गुट का यह फैसला पार्टी के अंदर ही विरोध झेल रहा है. शरद पवार गुट के कई सांसद और विधायक इस फैसले से नाराज हैं और NCP-SP दो गुटों में बंटती दिख रही है.

सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर शरद पवार की एनसीपी में दो गुट बन गए हैं. डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देने की चर्चा से पार्टी के कुछ विधायक और सांसद नाराज हैं. पार्टी की सस्पेंस भरी भूमिका को लेकर नेताओं में नाराजगी दिख रही है. नेता इस बात से भी नाराज हैं कि इस बिल को लेकर पार्टी की भूमिका पर बार-बार सवाल उठने लगे हैं.

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INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगा शरद गुट

डिलिमिटेशन बिल के विरोध में इंडिया ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक से शरद पवार गुट ने पहले ही दूरी बना ली है. इंडिया गठबंधन की मीटिंग आज सुबह 11.30 बजे होनी है. इससे एक दिन पहले सुप्रिया सुले ने शरद पवार की तबीयत का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था. उनकी जगह आज सांसद निलेश लंके एनसीपी-एसपी गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले थे. हालांकि, आज सुबह उन्होंने भी किला सफाई अभियान में शामिल होने के लिए बैठक में न आ पाने की बात कही.

वहीं, ये बातें भी सामने आई हैं कि सुप्रिया सुले ने सशर्त परिसीमन बिल को समर्थन देने की बात कही थी. सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक को समर्थन देने और NDA में शामिल होने के बदले केंद्र और महाराष्ट्र, दोनों स्तरों पर मंत्री पद चाहती है. दावा किया जा रहा है कि पार्टी संसद में विधेयक के समर्थन से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय करना चाहती है.

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