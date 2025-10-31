संजय राउत की तबीयत ठीक नहीं, पत्र लिखकर कहा, 'इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अब...'

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की तबीयत ठीक नहीं है. स्वास्थ्य परेशानियों को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से फिलहाल दूरी बना ली है. उन्होंने खुद अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी. शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है और जल्द ही इस समस्या से बाहर आ जाएंगे. उन्होंने ये भी लिखा है कि अब नए साल पर मुलाकात होगी.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी मित्रों, परिवारजनों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है. उन्होंने इसमें लिखा, ''आप सभी ने मुझ पर हमेशा विश्वास रखा और प्यार किया, लेकिन वर्तमान में अचानक मेरी सेहत में कुछ गंभीर प्रकार की दिक्कत सामने आई है. इलाज चल रहा है, मैं इससे जल्द ही बाहर निकल जाऊंगा.''

भीड़-भाड़ में जाने से संजय राउत को मनाही

उन्होंने आगे लिखा, ''डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मुझे बाहर जाना और भीड़ में घुलने-मिलने से दूर रहने को कहा गया है. इसके अलावा कोई चारा नहीं है. मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द स्वस्थ होकर नए साल में आपसे मुलाकात के लिए आऊंगा. आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे.''

फर्जी वोटरों के खिलाफ की थी एक्शन की मांग

संजय राउत ने हाल ही में महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी. उन्होंने साफ किया था कि हमने कभी-भी चुनाव का विरोध नहीं किया. हमने हमेशा से यही मांग की कि सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो.

फर्जी वोटर चिंता का विषय- संजय राउत

शिवसेना (UBT) सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा था, ''हमने चुनाव आयोग के सामने भी फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया और उनसे मांग की कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी चुनावी प्रक्रिया पर विचार-विमर्श शुरू हो, तो बेहतर रहेगा. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा समय में फर्जी वोटर चिंता का विषय बने हुए हैं.''