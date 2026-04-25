राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'

राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "बीजेपी की राजनीति सबको पता है. उनकी राजनीति को एक ही शब्द में कहें तो, बेशर्मी. उनमें कोई शर्म नहीं है. क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग, जो कल तक हमारे मित्र थे, खुलेआम कहते थे कि बीजेपी गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है. ये सभी लोग थोक में गुंडों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी में शामिल हो गए हैं."

संजय राउत ने आगे कहा, "महाभारत में एक राक्षस है, जिसका नाम बकासुर है. उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, उसका पेट कभी नहीं भरता. बीजेपी बकासुरों की पार्टी बन गई है. वे कुछ भी खा लेते हैं. राघव चड्ढा जैसे सात लोग उस नरक की पार्टी में शामिल हो गए हैं. हमें इसका कोई अफसोस नहीं है. उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि नरक कैसा होता है. विपक्ष कभी कमजोर नहीं होगा. ये छह-सात लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं, वे कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं हैं. वे ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर पेज 3 के नेता हैं."