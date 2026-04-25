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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'

राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'

Sanjay Raut on Raghav Chadha: संजय राउत ने राघव चड्ढा और बीजेपी को लेकर कहा कि महाभारत में एक राक्षस है, जिसका नाम बकासुर है. उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, उसका पेट कभी नहीं भरता.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Apr 2026 11:08 AM (IST)
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राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "बीजेपी की राजनीति सबको पता है. उनकी राजनीति को एक ही शब्द में कहें तो, बेशर्मी. उनमें कोई शर्म नहीं है. क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग, जो कल तक हमारे मित्र थे, खुलेआम कहते थे कि बीजेपी गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है. ये सभी लोग थोक में गुंडों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी में शामिल हो गए हैं."

संजय राउत ने आगे कहा, "महाभारत में एक राक्षस है, जिसका नाम बकासुर है. उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, उसका पेट कभी नहीं भरता. बीजेपी बकासुरों की पार्टी बन गई है. वे कुछ भी खा लेते हैं. राघव चड्ढा जैसे सात लोग उस नरक की पार्टी में शामिल हो गए हैं. हमें इसका कोई अफसोस नहीं है. उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि नरक कैसा होता है. विपक्ष कभी कमजोर नहीं होगा. ये छह-सात लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं, वे कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं हैं. वे ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर पेज 3 के नेता हैं."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 25 Apr 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
संजय राउत Raghav Chadha BJP AAP
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