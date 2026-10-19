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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर में युवक की निर्वस्त्र कर हुई पिटाई, निजी अंगों पर डाला पेट्रोल

लातूर में युवक की निर्वस्त्र कर हुई पिटाई, निजी अंगों पर डाला पेट्रोल

महाराष्ट्र के लातूर में युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटने और निजी अंगों पर पेट्रोल डालने का आरोप है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 19 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोग एक युवक को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटते और उसके निजी अंगों पर पेट्रोल डालते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो महीने से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह कथित घटना लातूर जिले के एमआईडीसी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक के साथ मारपीट की यह घटना दो महीने से अधिक समय पहले हुई थी.

बताया जा रहा है कि हमले के बाद पीड़ित युवक वहां से चला गया था. हालांकि, इस मामले में अब तक सामने आई जानकारी के आधार पर घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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निर्वस्त्र कर बेल्ट और लात-घूंसों से पीटने का आरोप

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर युवक को निर्वस्त्र किया और बेल्ट से उसकी पिटाई की. इस दौरान युवक पर लात-घूंसों से भी हमला किया गया. आरोप है कि इसके बाद उसके निजी अंगों पर पेट्रोल डाल दिया गया.

आरोपियों ने कथित तौर पर मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है.

पुलिस ने पीड़ित की पहचान की

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवक की पहचान कर ली है. उससे सामने आकर अपना बयान दर्ज कराने की अपील की गई है. पुलिस के अनुसार, इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद युवक ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था.

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पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित का बयान दर्ज होने के बाद घटना से जुड़ी दूसरी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक के साथ मारपीट किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

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Published at : 19 Oct 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Latur News
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