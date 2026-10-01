प्रदीप पूर्णेकर के बेटे का दावा, कहा - मीनाक्षी शिंदे और उनके पति ने रची साजिश

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड मामले में उनके बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे केस में एक नया मोड़ आ गया है. उनके 26 वर्षीय बेटे राम प्रदीप पुर्णेकर ने पुलिस को दिए अपने बयान में राजनीतिक रंजिश, पुरानी दुश्मनी और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है.

बयान में पूर्व नगरसेविका और पूर्व महापौर पद से जुड़ी जनप्रतिनिधि मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे के नाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है. बता दें कि प्रदीप पूर्णेकर को मंगलवार रात ठाणे के मानपाड़ा-गणेश नगर इलाके में गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई.

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चुनाव के समय से बढ़ा था राजनीतिक विवाद

राम पुर्णेकर के बयान के मुताबिक, ठाणे महानगरपालिका चुनाव के समय से ही प्रदीप पुर्णेकर और उनके परिवार का मीनाक्षी राजेंद्र शिंदे और राजेंद्र शिंदे के साथ राजनीतिक मतभेद और मनमुटाव बढ़ गया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि चुनाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक रंजिश गहराती गई थी. बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि मीनाक्षी शिंदे और राजेंद्र शिंदे की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर फेसबुक पर प्रदीप पुर्णेकर को बदनाम करने की पूरी कोशिशे की जा ररही थी. इस संबंध में प्रदीप पुर्णेकर ने ठाणे महानगरपालिका और पुलिस विभाग से शिकायतें भी की थीं. शिकायतकर्ता के मुताबिक, इन्हीं विवादों को लेकर आरोपियों के मन में उनके पिता के प्रति रंजिश थी.

हत्या से पहले रेकी का आरोप

राम पुर्णेकर ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया है कि हत्या से कुछ दिन पहले से ही कुछ संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे थे और उनके परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. 24 सितंबर 2026 की रात करीब 8 बजे वो अपने दोस्तों सिद्धार्थ गायकवाड़ और शार्दुल भालेराव के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहे थे. उस दौरान कॉसमॉस इमारत के पास कुछ लोगों को संदिग्ध स्थिति में एक साथ देखा गया था.

बयान में राजेंद्र शिंदे, संतोष उर्फ टल्ली कनौजिया, निखिल यादव उर्फ शूटर और नीतेश उर्फ भावड्या पवार के नाम का उल्लेख करते हुए उनके बीच बैठक होने का दावा किया गया है. शिकायतकर्ता के अनुसार, ये लोग कथित तौर पर ताश खेलने के बहाने इलाके में घूम रहे थे और परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.

चुनाव के दौरान ऑडियो क्लिप को लेकर भी विवाद

शिकायत में ठाणे महानगरपालिका चुनाव के दौरान राजनीतिक गुटबाजी को लेकर विवाद का भी उल्लेख है. बयान के मुताबिक, एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट की प्रत्याशी मीनाक्षी राजेंद्र शिंदे थीं, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट से प्रदीप पुर्णेकर और उनके परिवार के सदस्य चुनाव प्रचार में सक्रिय थे.

इसी दौरान एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आई थी, जिसमें आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और कोंकण विभाग के अधिकारियों के पास शिकायतें किए जाने का भी बयान में उल्लेख है.

BNS और Arms Act के तहत मामला दर्ज

कापूरबावडी पुलिस स्टेशन में हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 3(5), 61 और Arms Act की धारा 3, 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक, पप्पू शिंदे, संतोष उर्फ टल्ली कनौजिया, निखिल यादव उर्फ शूटर, नीतेश उर्फ भावड्या पवार समेत अन्य संदिग्धों पर प्रदीप पुर्णेकर पर गोलीबारी और धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप है.

राजेंद्र और मीनाक्षी के खिलाफ SIT जांच की मांग

राम पुर्णेकर ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि उनके पिता को पहले जान से मारने की धमकियां दी गई थीं और बाद में राजेंद्र शिंदे, मीनाक्षी शिंदे और उनके कथित सहयोगियों ने मिलकर साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया. शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि राजेंद्र शिंदे और मीनाक्षी शिंदे सहित इस कथित साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ SIT के जरिए पारदर्शी जांच की जाए और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. पुलिस अब लगाए गए आरोपों के साथ-साथ उपलब्ध CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.

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