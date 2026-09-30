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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और दिल्ली, ED ने 4 राज्यों में डाली रेड, सैकड़ों करोड़ रुपए का स्कैम

महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और दिल्ली, ED ने 4 राज्यों में डाली रेड, सैकड़ों करोड़ रुपए का स्कैम

CSR के नाम पर रकम ट्रस्टों को दी जाती थी और कथित तौर पर कमीशन काटने के बाद उसका बड़ा हिस्सा वापस डोनर तक पहुंचाया जा रहा था. ED ने चार राज्यों के 8 ठिकानों पर रेड मारकर धांधली को उजागर किया है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 30 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोन ने डॉ. धर्मेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ कथित फर्जी CSR डोनेशन रैकेट से जुड़े मामले में बुधवार को देश के चार राज्यों में आठ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. ED के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान बाजार संचालकों, ट्रस्टियों और बिचौलियों से जुड़े परिसरों को कवर किया गया. प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये के फर्जी CSR नेटवर्क के संकेत मिले हैं.

ED की कार्रवाई कुल 8 स्थानों पर की गई. इनमें महाराष्ट्र में 5, पश्चिम बंगाल में 1, गुजरात में 1 और दिल्ली-NCR में 1 स्थान शामिल है. तलाशी के दौरान संबंधित लोगों के परिसरों से दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है.

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CSR की रकम वापस पहुंचाने का आरोप

ED की प्रारंभिक जांच के अनुसार, कुछ ट्रस्ट कथित तौर पर इस उद्देश्य से बनाए गए थे, कि कंपनियों से मिलने वाले अनिवार्य CSR योगदान को कमीशन काटकर दोबारा उन्हीं दानदाताओं तक पहुंचाया जा सके. यानी CSR के नाम पर रकम ट्रस्टों को दी जाती थी और कथित तौर पर कमीशन काटने के बाद उसका बड़ा हिस्सा वापस डोनर तक पहुंचाया जाता था.

ट्रस्ट और बिचौलियों की भूमिका जांच के घेरे में

जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क में ट्रस्ट, बाजार संचालक और बिचौलियों की भूमिका सामने आई है. तलाशी के दौरान जब्त मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच से लेन-देन की पूरी कड़ी सामने आने की उम्मीद है.

सैकड़ों करोड़ का हो सकता है नेटवर्क

ED की प्रारंभिक जांच में कथित CSR रैकेट का आकार सैकड़ों करोड़ रुपये तक होने के संकेत मिले हैं. हालांकि, जांच अभी जारी है और कथित लेन-देन की कुल रकम तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पुष्टि आगे की जांच के बाद ही हो सकेगी.

डिवाइस की जांच जारी

तलाशी के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है. ED के मुताबिक, डिवाइस से मिले डेटा, दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में जांच जारी है.

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Published at : 30 Sep 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  MUMBAI
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