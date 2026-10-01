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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रस्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत

स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत

नागपुर में एक 38 वर्षीय GRP जवान की स्विमिंग पूल में हादसे के दौरान मौत हो गई. मृतक पुलिसकर्मी की पहचान सचिन आवारी (38) के रूप में हुई है और वो दोस्तों के साथ यहां पार्टी के लिए पहुंचे थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 01 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर पार्टी के लिए गए एक 38 वर्षीय रेलवे पुलिस (GRP) जवान की स्विमिंग पूल में हादसे के दौरान मौत हो गई. ये घटना कुही तालुका के सोनेगांव स्थित बाल गिरी फार्म में हुई है. मृतक पुलिसकर्मी की पहचान सचिन आवारी (38) के रूप में हुई है. सचिन अपने पुराने दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर पार्टी के लिए फार्म में इकट्ठा हुए थे.

स्विमिंग पूल में छलांग लगाते समय उसका सिर पूल के कंक्रीट के कोने से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

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दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर के लिए गए थे सचिन

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे सचिन अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस में मौजूद था. मृतक  सचिन आवारी अपने 2013 बैच के दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर और रेलवे पुलिस सेवा के 13 वर्ष पूरे होने की खुशी मनाने के लिए यहां पहुंचा था. सभी लोग स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतरे थे. इसी दौरान सचिन पूल में छलांग लगा रहा था, तभी उसका सिर स्विमिंग पूल के कंक्रीट के कोने से जोर से टकरा गया. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद सचिन की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.  कुही पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है.  पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है.

पहले भी हुए हैं ऐसे हादसे

बता दें कि कम गहरे स्विमिंग पूल में गलत तरीके से छलांग लगाने या डाइव करने के कारण सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने की संभावना बनी रहती है. इससे कई बार जान भी चली जाती है. इससे पहले इसी साल जून में महाराष्ट्र के ही एक रिजॉर्ट में रील बनाते समय स्विमिंग पूल में छलांग लगाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी. इसका वीडियो भी सामने आया था.  युवक अपने 5 दोस्तों के साथ  ट्रिप पर आया हुआ था. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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