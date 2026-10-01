स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत

महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर पार्टी के लिए गए एक 38 वर्षीय रेलवे पुलिस (GRP) जवान की स्विमिंग पूल में हादसे के दौरान मौत हो गई. ये घटना कुही तालुका के सोनेगांव स्थित बाल गिरी फार्म में हुई है. मृतक पुलिसकर्मी की पहचान सचिन आवारी (38) के रूप में हुई है. सचिन अपने पुराने दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर पार्टी के लिए फार्म में इकट्ठा हुए थे.

स्विमिंग पूल में छलांग लगाते समय उसका सिर पूल के कंक्रीट के कोने से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर के लिए गए थे सचिन

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे सचिन अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस में मौजूद था. मृतक सचिन आवारी अपने 2013 बैच के दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर और रेलवे पुलिस सेवा के 13 वर्ष पूरे होने की खुशी मनाने के लिए यहां पहुंचा था. सभी लोग स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतरे थे. इसी दौरान सचिन पूल में छलांग लगा रहा था, तभी उसका सिर स्विमिंग पूल के कंक्रीट के कोने से जोर से टकरा गया. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद सचिन की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कुही पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है.

पहले भी हुए हैं ऐसे हादसे

बता दें कि कम गहरे स्विमिंग पूल में गलत तरीके से छलांग लगाने या डाइव करने के कारण सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने की संभावना बनी रहती है. इससे कई बार जान भी चली जाती है. इससे पहले इसी साल जून में महाराष्ट्र के ही एक रिजॉर्ट में रील बनाते समय स्विमिंग पूल में छलांग लगाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. युवक अपने 5 दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया हुआ था.

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