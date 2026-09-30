महाराष्ट्र: 48 घंटे में 500 KM का सफर, 1 महीने के बच्चे का 3 बार किया सौदा

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक महीने के बच्चे की कथित बिक्री का मामला सामने आया है. पुलिस जांच के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को उसके जन्मदाताओं ने कथित तौर पर 1.20 लाख रुपये में बेच दिया. इसके बाद दलालों के जरिए बच्चे का कई बार सौदा हुआ और उसे नांदेड के रास्ते तेलंगाना ले जाया गया. करीब 500 किलोमीटर से अधिक का सफर बच्चे ने 48 घंटे के भीतर तय किया.

मुकुंदवाड़ी पुलिस के मुताबिक, बच्चे का पहला सौदा 1.20 लाख रुपये में हुआ था. जांच में यह भी सामने आया है कि इस रकम से महंगे मोबाइल फोन और सोने के आभूषण खरीदे गए. पुलिस अब लेनदेन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

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तीन बार बदले हाथ, बढ़ती गई कीमत

पुलिस जांच में बच्चे की बिक्री से जुड़े तीन अलग-अलग लेनदेन सामने आए हैं. हर बार बच्चे की कीमत बढ़ती गई/ एक सौदे में 3.70 लाख रुपये की रकम का भी पता चला है पुलिस के अनुसार, अलग-अलग लोगों के जरिए बच्चा एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचता रहा.

48 घंटे में तेलंगाना पहुंचा बच्चा

जांच के मुताबिक, बच्चे को छत्रपति संभाजीनगर से नांदेड ले जाया गया और वहां से तेलंगाना पहुंचाया गया. इस दौरान करीब 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय हुई. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

सुरक्षित बरामद हुआ बच्चा

पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है. मामले में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद बच्चे को एक संस्था के सुपुर्द किया गया है. पुलिस अब कथित खरीद-फरोख्त के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

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