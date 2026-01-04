संजय निरुपम ने बता दिया कौन बनेगा मुंबई का मेयर? बोले- 'मराठी और हिंदू...'

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने रविवार (4 जनवरी) को मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का होगा और इसका फैसला मराठी बोलने वाले लोग करेंगे. यह निश्चित रूप से मराठी और हिंदू ही होगा, इस पर कोई मतभेद नहीं है.

संजय निरुपम ने कहा कि आगामी बीएमसी में महायुति की जीत तय है और इसका फैसला मराठी भाषी जनता करेगी. उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी के 25 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला.

'25 साल तक उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया'

इसके अलावा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्‍होंने करीब 25 वर्षों तक मुंबई महानगरपालिका पर शासन किया, लेकिन इस लंबे कार्यकाल में भी शहर का समग्र विकास नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में मुंबई को न तो साफ पीने का पानी मिला और न ही पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई. सड़कों की हालत बदतर रही, अस्पतालों का संचालन ठीक से नहीं हुआ और स्कूलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही.

'आज भी गंदगी से जूझ रही मुंबई'

निरुपम ने कहा कि साफ-सफाई के नाम पर मुंबई आज भी गंदगी से जूझ रही है. संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि जब 25 साल के शासन में शहर की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका, ऐसे में अब उनके द्वारा किए जा रहे वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं जिनसे जनता को किसी वास्तविक बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

अमेरिका-वेनेजुएला के मुद्दे पर क्या कहा?

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निरुपम ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक खुद को दुनिया में युद्ध रोकने वाला नेता बताते रहे हैं. उन्होंने भारत-पाकिस्तान, रूस-यूक्रेन और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच युद्ध रोकने के दावे किए और खुद को वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने वाला नेता बताने की कोशिश की. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है.