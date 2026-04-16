महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए नियमित चुनाव और 1 सीट के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाने को लेकर हलचल तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया है. 10 सीटों के लिए 12 मई को वोटिंग होगी. मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे. प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी सीट खाली हुई है, जिसके लिए उपचुनाव भी 12 मई को ही होगा. प्रज्ञा सातव कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव सातव की पत्नी हैं.

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल हुई थीं. उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2030 तक था. इस उपचुनाव में महायुति की जीत लगभग तय मानी जा रही है. बीजेपी की ओर से फिर से प्रज्ञा सातव को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है.

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10 सीटों के चुनाव में 9 सीटों के लिए अलग मतदान और 1 सीट के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी. 9 सीटों के लिए 29 वोटों का कोटा तय किया गया है, जबकि प्रज्ञा सातव की सीट के लिए 144 वोटों का कोटा निर्धारित है. अगर बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के विजेता मतदान करते हैं तो यह कोटा 145 तक पहुंच सकता है.

क्या बोले हर्षवर्धन सपकाल?

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय इस विषय पर चर्चा हुई थी. यदि उद्धव ठाकरे फिर विधान परिषद में जाते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी. लेकिन अगर कोई अन्य प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा की आवश्यकता होगी. उन्होंने आगे कहा कि सातव की सीट पहले कांग्रेस की थी. देवेंद्र फडणवीस ने उस समय राजनीतिक मर्यादा (संस्कृति) की बात कही थी और कांग्रेस ने उसे स्वीकार भी किया था. इसलिए अब राजीव सातव की जो सीट है, उसे भी उसी राजनीतिक परंपरा के तहत कांग्रेस को दिया जाना चाहिए.

किन-किन सदस्यों का कार्यकाल हो रहा समाप्त?

चुनाव का कार्यक्रम

अधिसूचना जारी: 23 अप्रैल 2026

नामांकन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

नामांकन की जांच: 2 मई 2026

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 4 मई 2026

मतदान: 12 मई 2026 (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक)

मतगणना: 12 मई 2026 शाम 5 बजे

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