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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: 12 मई को वोटिंग, उद्धव ठाकरे फिर बनेंगे MLC? कांग्रेस का बड़ा ऐलान

Maharashtra MLC Elections Schedule: महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे.

By : वैभव परब | Updated at : 16 Apr 2026 10:32 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए नियमित चुनाव और 1 सीट के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाने को लेकर हलचल तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया है. 10 सीटों के लिए 12 मई को वोटिंग होगी. मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे. प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी सीट खाली हुई है, जिसके लिए उपचुनाव भी 12 मई को ही होगा. प्रज्ञा सातव कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव सातव की पत्नी हैं. 

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल हुई थीं. उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2030 तक था. इस उपचुनाव में महायुति की जीत लगभग तय मानी जा रही है. बीजेपी की ओर से फिर से प्रज्ञा सातव को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है.

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10 सीटों के चुनाव में 9 सीटों के लिए अलग मतदान और 1 सीट के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी. 9 सीटों के लिए 29 वोटों का कोटा तय किया गया है, जबकि प्रज्ञा सातव की सीट के लिए 144 वोटों का कोटा निर्धारित है. अगर बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के विजेता मतदान करते हैं तो यह कोटा 145 तक पहुंच सकता है.

क्या बोले हर्षवर्धन सपकाल?

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय इस विषय पर चर्चा हुई थी. यदि उद्धव ठाकरे फिर विधान परिषद में जाते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी. लेकिन अगर कोई अन्य प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा की आवश्यकता होगी. उन्होंने आगे कहा कि सातव की सीट पहले कांग्रेस की थी. देवेंद्र फडणवीस ने उस समय राजनीतिक मर्यादा (संस्कृति) की बात कही थी और कांग्रेस ने उसे स्वीकार भी किया था. इसलिए अब राजीव सातव की जो सीट है, उसे भी उसी राजनीतिक परंपरा के तहत कांग्रेस को दिया जाना चाहिए.

किन-किन सदस्यों का कार्यकाल हो रहा समाप्त?

  • उद्धव ठाकरे (शिवसेना - उद्धव गुट)
  • नीलम गोरहे (शिवसेना)
  • शशिकांत शिंदे (एनसीपी- शरद पवार गुट)
  • अमोल मिटकरी (एनसीपी - अजित पवार गुट)
  • गोपीचंद पडलकर (बीजेपी)
  • रणजित सिंह मोहिते-पाटील (बीजेपी)
  • राजेश राठौड़ (कांग्रेस)
  • प्रवीण दटके (बीजेपी)
  • रमेश कराड (बीजेपी)

चुनाव का कार्यक्रम

  • अधिसूचना जारी: 23 अप्रैल 2026
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026
  • नामांकन की जांच: 2 मई 2026
  • नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 4 मई 2026
  • मतदान: 12 मई 2026 (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक)
  • मतगणना: 12 मई 2026 शाम 5 बजे

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 16 Apr 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS
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