लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया निशिकांत दुबे का बयान, शिवसेना-UBT बोली- माफी मांगें BJP MP
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया.
- सांसद निशिकांत दुबे ने एक नेता का नाम लिया.
- शिवसेना (UBT) के अरविंद सावंत ने भाजपा नेताओं का उल्लेख किया.
- सदन में तीखी नोकझोंक के बाद माफी की मांग.
- सभापति ने टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया.
लोकसभा में विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच उस समय तीखी नोंकझोक देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए शिवेसना (UBT) के एक प्रमुख युवा नेता के नाम का उल्लेख किया. शिवसेना (UBT) ने कहा कि दुबे को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए.
दरअसल, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लेते हुए बलात्कार के मामलों का उल्लेख करते हुए भाजपा से जुड़े दो नेताओं के नामों का उल्लेख किया.
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निशिकांत दुबे ने प्रमुख नेता के नाम का उल्लेख किया
इस पर दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले का हवाला देते हुए शिवसेना (UBT) के एक प्रमुख नेता के नाम का उल्लेख किया.
इसे लेकर सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया. सावंत ने कहा कि भाजपा सांसद दुबे को माफी मांगनी चाहिए. पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने दुबे और सावंत की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया.
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Source: IOCL