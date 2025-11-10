मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी

अजिंक्य नाइक फिर से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं. उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है. अजिंक्य सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार दोनों के करीब माने जाते हैं. अजिंक्य के निर्वाचित होने के बाद अब उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा.

उपाध्यक्ष पर जितेंद्र आव्हाड का मुकाबला नवीन शेट्टी से है. सचिव पद पर शाह आलम शेख और डॉ. उन्मेष खानविलकर के बीच लड़ाई है. संयुक्त सचिव पद के लिए गौरव पयाडे और निलेश भोसले भिड़ेंगे. वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर अर्मान मलिक बनाम सुरेंद्र शेवाले की लड़ाई है.