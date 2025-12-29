Maharashtra: रात में थी शादी, सुबह-सुबह हो गई दुल्हन की मौत, हार्ट अटैक ने ले ली लड़की की जान

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां शादी की रस्म शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही दुल्हन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. गंगापुर रोड पर एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हुई इस घटना से पूरे नासिक शहर में हड़कंप मच गया है.

मृत दुल्हन मुंबई के दादर-माटुंगा इलाके में रूपारेल कॉलेज के पास रह रही थी. उसकी शादी रविवार सुबह गंगापुर गांव के पास एक शानदार रिसॉर्ट में होनी थी. इसके लिए दूल्हे का परिवार मुंबई से नासिक आ गया था और शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं.

आखिर हुआ क्या था?

रविवार सुबह करीब 9:30 बजे दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ रिसॉर्ट के कमरा नंबर 201 में थी, तभी उसे अचानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी. इसके बाद हंगामा मच गया. उसे फर्स्ट एड के बाद तुरंत श्री गुरुजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे आगे के इलाज के लिए नासिक के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल (सिविल हॉस्पिटल) में शिफ्ट कर दिया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.

खुशी का जश्न शवयात्रा में बदल गया

शादी का मंडप सजाया गया, संगीत और हल्दी का प्रोग्राम हुआ. कुछ ही घंटों में दुल्हन का बोहला चढ़ने वाला था. लेकिन, मंगलाष्टक बजने से पहले ही समय ने दखल दे दिया. हाथों में रची मेहंदी, शादी की साड़ी और अक्षत की तैयारी देखकर रिश्तेदार रोने लगे. वहां मौजूद सभी लोग दुखी थे क्योंकि उन्हें उसी जगह से शवयात्रा की तैयारी करनी थी जहां खुशी, हंसी और मंगलाष्टक की धुनें सुनाई देनी थीं.

एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड

इस घटना को सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर रजिस्टर किया गया है और आगे की जांच चल रही है. पता चला है कि दुल्हन के पिता एक सीनियर वकील हैं. नासिक में शादी के ठीक दिन दुल्हन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख जताया जा रहा है. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि खुशी का पल पल भर में दुख में बदल गया.