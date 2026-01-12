'BJP और AIMIM एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं', BMC चुनाव के बीच नाना पटोले का तंज

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरम है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. नागपुर में आईएएनएस से बातचीत करते हुए उन्होंने महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और एआईएमआईएम के एक साथ आने की खबरों पर कहा कि इससे दोनों दलों का असली चेहरा सामने आ गया है.

नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने कहीं भी कोई अवैध गठबंधन नहीं किया है और पार्टी पूरी तरह अपनी विचारधारा के साथ चुनाव मैदान में उतरी है. पटोले ने कहा कि बीजेपी और एआईएमआईएम के एक साथ आने से साफ हो गया है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की 'बी टीम' कहती थी, लेकिन अब दोनों खुलकर साथ नजर आ रहे हैं.

सिर्फ हिंदू-मुस्लिम राजनीति करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे बयान- नाना पटोले

नितेश राणे के पाकिस्तान और कुरान से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पटोले ने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ हिंदू-मुस्लिम राजनीति करने के लिए दिए जाते हैं और अब यह बात जनता के सामने साफ हो चुकी है. ठाकरे भाइयों के एक साथ आने की संभावना पर पटोले ने कहा कि अगर दो भाई या चाचा-भतीजा साथ आते हैं तो कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने शरद पवार और अजित पवार का उदाहरण भी दिया.

लोकतांत्रिक व्यवस्था को किया जा रहा कमजोर- नाना

महायुति पर आरोप लगाते हुए पटोले ने कहा कि सत्ता के बल पर दबाव बनाया जा रहा है. सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है.

