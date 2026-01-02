Maharashtra: महाराष्ट्र की जेलों में सुरक्षा पर सवाल! जिला कारागृह में बंद कैदी ने शौचालय में लगाई फांसी
Maharashtra News: महाराष्ट्र की परभणी और पुणे की येरवडा जेल में दो गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. परभणी जेल में कैदी ने आत्महत्या की, जबकि येरवडा जेल में मारपीट के बाद एक कैदी की मौत हो गई है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र का परभणी जिला कारागृह एक बार फिर चर्चा में आ गया है. जेल में बंद कैदी राजू अडकिने ने शौचालय में शॉल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना बैरक नंबर एक के शौचालय में हुई. मृत कैदी राजू अडकिने अपने ही परिवार की मां, मौसी और मौसी के पति की तिहरे हत्याकांड का आरोपी था और इसी मामले में जेल में बंद था.
मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी
घटना की जानकारी मिलते ही न्यायाधीश, जेल अधीक्षक, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई.
जानकारी के अनुसार, आत्महत्या करने वाले कैदी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. इससे पहले भी उसने इसी तरह आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी. दूसरी बार की गई कोशिश में उसकी मौत हो गई. इस घटना ने जेल में बंद कैदियों की मानसिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
येरवडा जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प
वहीं पुणे की येरवडा जेल से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कैदियों के बीच हुई मारपीट में एक आरोपी की मौत हो गई. यह घटना 15 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे बैरक नंबर एक में हुई.
मृतक आरोपी का नाम विशाल कांबले बताया गया है. आरोप है कि आकाश चंडालिया और दीपक रेड्डी ने उस पर फरशी से हमला किया. हमले में विशाल कांबले के सिर और कमर पर गंभीर चोटें आईं. उसे इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
जेल सुरक्षा पर उठे सवाल
परभणी और येरवडा जेल की इन घटनाओं के बाद राज्य की जेलों में सुरक्षा, निगरानी और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अब प्रशासन पर इन मामलों में सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है.
