हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: महाराष्ट्र की जेलों में सुरक्षा पर सवाल! जिला कारागृह में बंद कैदी ने शौचालय में लगाई फांसी

Maharashtra: महाराष्ट्र की जेलों में सुरक्षा पर सवाल! जिला कारागृह में बंद कैदी ने शौचालय में लगाई फांसी

Maharashtra News: महाराष्ट्र की परभणी और पुणे की येरवडा जेल में दो गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. परभणी जेल में कैदी ने आत्महत्या की, जबकि येरवडा जेल में मारपीट के बाद एक कैदी की मौत हो गई है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र का परभणी जिला कारागृह एक बार फिर चर्चा में आ गया है. जेल में बंद कैदी राजू अडकिने ने शौचालय में शॉल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना बैरक नंबर एक के शौचालय में हुई. मृत कैदी राजू अडकिने अपने ही परिवार की मां, मौसी और मौसी के पति की तिहरे हत्याकांड का आरोपी था और इसी मामले में जेल में बंद था.

मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी

घटना की जानकारी मिलते ही न्यायाधीश, जेल अधीक्षक, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई.

जानकारी के अनुसार, आत्महत्या करने वाले कैदी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. इससे पहले भी उसने इसी तरह आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी. दूसरी बार की गई कोशिश में उसकी मौत हो गई. इस घटना ने जेल में बंद कैदियों की मानसिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

येरवडा जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प

वहीं पुणे की येरवडा जेल से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कैदियों के बीच हुई मारपीट में एक आरोपी की मौत हो गई. यह घटना 15 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे बैरक नंबर एक में हुई.

मृतक आरोपी का नाम विशाल कांबले बताया गया है. आरोप है कि आकाश चंडालिया और दीपक रेड्डी ने उस पर फरशी से हमला किया. हमले में विशाल कांबले के सिर और कमर पर गंभीर चोटें आईं. उसे इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

परभणी और येरवडा जेल की इन घटनाओं के बाद राज्य की जेलों में सुरक्षा, निगरानी और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अब प्रशासन पर इन मामलों में सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है.

और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर ऐसा हुआ तो...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख 'नाPAK' मंसूबों का कर दिया पर्दाफाश
'PAK में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख खोल दिए राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए आखिरी तारीख, सभी 20 टीम कब तक कर सकती हैं बदलाव?
2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए आखिरी तारीख, सभी 20 टीम कब तक कर सकती हैं बदलाव?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप (02.01.2026)
Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप
YRKKH:🫨Armaan के लिए Abhira की care ने जीता दिल, वही Shyam mittal के केस ने बढ़ाया सस्पेंस #sbs
Bhay Interview: Gaurav Tiwari Mystery का सच | भारत का पहला Paranormal Thriller | Danish Sood
Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर ऐसा हुआ तो...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख 'नाPAK' मंसूबों का कर दिया पर्दाफाश
'PAK में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख खोल दिए राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए आखिरी तारीख, सभी 20 टीम कब तक कर सकती हैं बदलाव?
2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए आखिरी तारीख, सभी 20 टीम कब तक कर सकती हैं बदलाव?
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
बिजनेस
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
जनरल नॉलेज
Power Bank Blast: पावर बैंक जल्दी फट जाते हैं, लेकिन मोबाइल बैटरी नहीं, क्यों होता है ऐसा?
पावर बैंक जल्दी फट जाते हैं, लेकिन मोबाइल बैटरी नहीं, क्यों होता है ऐसा?
ट्रेंडिंग
महिलाओं के अंडरगार्मेंट चुराता था यह शख्स, फिर करता था ऐसा काम कि आपको भी आ जाएगी शर्म
महिलाओं के अंडरगार्मेंट चुराता था यह शख्स, फिर करता था ऐसा काम कि आपको भी आ जाएगी शर्म
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget