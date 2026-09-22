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राज ठाकरे की रील बनाने वाले के मुंह पर पोती गई कालिख, लगवाई उठक-बैठक

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रीलस्टार महेश मोटे को MNS प्रमुख राज ठाकरे और अन्य खिलाफ रील बनाना भारी पड़ गया है. मनसे कार्यकर्ताओं के उन्हें अपने स्टाइल में माफी मांगने के मजबूर किया और उठक-बैठक कराई.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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महाराष्ट्र के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के ऊपर रील बनाना भारी पड़ा है. मनसे कार्यकर्ताओं ने न केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रीलस्टार महेश मोटे से माफी मंगवाई, बल्कि सिर पर चप्पल रखवाकर उठक-बैठक भी कराई. बाद में महेश के मुंह पर कालिख भी पोती. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इसका वीडियो सेशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और इसपर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. हालांकि, इसपर पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

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क्यों मंगवाई माफी?

दरअसल, मनसे का आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महेश मोटे ने 15 दिन पहले एक रील में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. राज ठाकरे के अलावा  शुभम जगदाले पर भी टिप्पणी की थी. महेश ने जब ये रील बनाई थी तब वो केरल में थे, लेकिन जब वे पुणे पहुंचे तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें कात्रज के एक पार्क से पकड़ा और पार्टी कार्यालय ले गए.

मुंह पर पोती काली स्याही

सामने आए वीडियो में महेश के चेहरे पर काली स्याही लगी हुई दिख रही थी और उन्हें राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुककर सिर पर चप्पल रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया और उठक-बैठक भी कराई गई. वीडियो में वो रोते हुए ठाकरे और MNS कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं.  

वीडियो में महेश ने कहा, "मैंने अनजाने में राज साहब के बारे में कुछ गलत कहा और शुभम दादा व MNS के अन्य पदाधिकारियों के बारे में भी गलती से गलत बातें कहीं. आज मुझे अपनी गलती पर गहरा अफसोस है." महेश ने हाथ जोड़कर बिना शर्त के माफी मांगी और MNS कार्यकर्ताओं से गुहार लगा रहे हैं कि वो उन्हें और परेशान न करें.  इस दौरान महेश रोते हुए और परेशान दिखाई दे रहे हैं. 

 'MNS स्टाइल' में मंगवाई माफी

हडपसर विधानसभा क्षेत्र के MNS उप-विभागीय अध्यक्ष शुभम जगदाले ने मामले पर आरोप लगाते हुए कहा कि महेश मोटे ने लगभग 15 दिन पहले रील में राज ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. महेश कटराज इलाके के हैं और वो 15-20 दिनों से केरल में थे, लेकिन जब वो पुणे लौटे को उन्हें MNS के कार्यालय लाया गया और 'महाप्रसाद' दिया गया. महेश को 'MNS स्टाइल' में सजा दी गई. शुभम ने कहा कि जो कोई भी राज ठाकरे के खिलाफ ऐसी बातें करेगा, उसे ऐसा ही जवाब मिलेगा. हालांकि, इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
राज ठाकरे MAHARASHTRA NEWS MNS 
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