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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहाराष्ट्र के मंत्री पर RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक से किया बाहर, लेकिन क्यों?

महाराष्ट्र के मंत्री पर RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक से किया बाहर, लेकिन क्यों?

महाराष्ट्र के मंत्री को हटान को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत के निर्देश पर RBI ने यह कार्रवाई की है. जानें पूरा मामला क्या है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 20 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल पर बड़ा एक्शन लिया है. आरबीआई ने मंत्री पाटिल समेत लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCB के सात अन्य डायरेक्टर्स को पद से हटाने का आदेश दिया है. यह सभी लोग दस साल से ज्यादा वक्त से पदों पर बने हुए थे.

सभी को पद से हटाने वाला आदेश आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक कपिल गोस्वामी ने जारी किया है. इससे पहले राज्य सहकारिता विभाग के उप सचिव सुधीर अमृते ने पुणे के सहकारिता आयुक्त को पत्र लिखकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के उन निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने अपने पद पर 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर लिया था. केंद्रीय बैंक का यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ की ओर से बैंक सदस्य सतीश शेषराव जाधव की ओर से दायर याचिका के जवाब में पारित निर्देशों के बाद आया है.

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आरबीआई के आदेश को चुनौती नहीं दूंगा- पाटील

बाबासाहेब पाटिल राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के नेता हैं. हालांकि बाकी सात डायरेक्टर्स ने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था, जबकि मंत्री पाटिल ने फैसले को अदालत में चुनौती न देने की बात कहते हुए इस नियम को पिछली तारीख से लागू किए जाने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया, ''मैं आरबीआई के आदेश को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन 10 साल वाला नियम साल 2021 में लागू हुआ था और यह जांच की जानी चाहिए कि क्या इसे उस साल से पहले की नियुक्तियों पर लागू किया जा सकता है?''

RBI ने क्यों लिया यह एक्शन?

RBI के बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के तहत कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंक में लगातार दस साल से ज्यादा वक्त तक डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकता. इस कानून को 2025 में संशोधित किया गया था, जिसमें नियम बनाया गया था कि ला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी/केंद्रीय सहकारी बैंकों) के निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल दस साल निर्धारित है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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