महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के बड़े फैसले, कैंसर मरीजों को राहत, किया ये ऐलान

मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार (30 सितंबर) राज्य सरकार की मंत्रिमंडल बैठक हुई. इस बैठक में कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

राज्य में सभी को समग्र कैंसर सेवाएं उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई है. राज्य में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले

चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग: कैंसर रोग उपचार के लिए समग्र नीति तय. नागरिकों को कैंसर के संबंध में गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होगा. त्रिस्तरीय समग्र कैंसर उपचार सेवा सुनिश्चित की जाएगी. राज्यभर के 18 अस्पतालों में कैंसर से संबंधित विशेष उपचार उपलब्ध होंगे. इसके लिए महाराष्ट्र कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना होगी. कंपनी की पूंजी में 100 करोड़ रुपये का निधि दिया जाएगा.

वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 मंजूर

महाराष्ट्र का वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 मंजूर. विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रगति हेतु निवेश और बहुराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा.

अतिरिक्त बिजली बिक्री कर वसूली को मंजूरी

औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी के ग्राहकों से बिजली उपयोग पर अतिरिक्त बिजली बिक्री कर वसूली को मंजूरी. इससे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-बी और अन्य योजनाओं के तहत सौर कृषि पंपों के लिए बिजली आपूर्ति हेतु निधि उपलब्ध होगा.

महाजियोटेक महामंडल की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में महाजियोटेक महामंडल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है. भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करके प्रशासन में तेजी लाई जाएगी. इस तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक योजना और निर्णय लेने में मदद करेगा.

सातारा में बनेगा कोर्ट

सातारा जिले के फलटण में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक पदों और खर्च की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है.

