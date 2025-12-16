बीते दिन 15 दिसंबर को लातूर जिले से कार में एक व्यक्ति के जिंदा जलने की खबर सामने आई थी. अब इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. जी हां, जिस व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई थी, उसकी पहचान गणेश चव्हाण के रूप में की गई थी, जो कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था.

ताजा खुलासे में सामने आया है कि गणेश चव्हाण जिंदा है और उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी ही मौत का नाटक किया. खास बात यह है कि इस नाटक के लिए लिफ्ट मांग रहे एक बेगुनाह बूढ़े आदमी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में इस जुर्म को सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ये है पूरा मामला

औसा तालुका के वानवाड़ा शिवरा में आधी रात को स्कोडा कंपनी की एक चार पहिया गाड़ी में अचानक आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई. इस घटना में पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कार ड्राइवर की जलने से मौत हुई है. मरने वाले की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही थी. गाड़ी में मिली कुछ चीजों के आधार पर माना जा रहा था कि लाश औसा टांडा के गणेश चव्हाण की है.

हालांकि, पुलिस को शक था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. जांच के दौरान गणेश चव्हाण की कॉल डिटेल्स चेक की गईं. उससे कुछ जरूरी सुराग मिले और आखिरकार सिर्फ 24 घंटे में यह साफ हो गया कि गणेश चव्हाण जिंदा है. पता चला कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था और फरार हो गया था.

पैसों के लिए रची गई बेरहम साजिश

औसा टांडा का रहने वाला गणेश चव्हाण एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था. उस पर काफी कर्ज था. कई फाइनेंशियल लेन-देन रुक गए थे और फ्लैट की किश्तें भी देनी थीं. इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने पहले एक करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करवाया और फिर अपनी मौत का नाटक किया.

उसने तुलजापुर टी-पॉइंट इलाके में लिफ्ट मांग रहे गोविंद यादव (बुजुर्ग) को कार में बिठाया. बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी को ड्राइवर सीट पर रखकर कार में आग लगा दी गई. आरोपी ने यह साबित करने के लिए कि वह मरा हुआ है, अपनी बॉडी के पास मृतक की बॉडी रख दी थी.

हालांकि, कुछ संदिग्ध हालातों ने पुलिस का शक बढ़ा दिया. जांच तेजी से की गई और आखिरकार गणेश चव्हाण पुलिस के हत्थे चढ़ गया. इस घटना में एक बेगुनाह बुजुर्ग की दुखद मौत पर इलाके में भारी गुस्सा है. पुलिस आगे की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं.