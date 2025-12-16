हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर: इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी ही 'मौत', लिफ्ट मांग रहे आदमी की भयानक हत्या, कार में बैठाकर जिंदा जलाया!

लातूर: इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी ही 'मौत', लिफ्ट मांग रहे आदमी की भयानक हत्या, कार में बैठाकर जिंदा जलाया!

Latur Crime: 1 करोड़ के कर्ज से बचने के लिए गणेश चव्हाण ने अपनी ही मौत का नाटक रचा और लिफ्ट मांग रहे एक बुजुर्ग को जला कर मार दिया. पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 16 Dec 2025 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

बीते दिन 15 दिसंबर को लातूर जिले से कार में एक व्यक्ति के जिंदा जलने की खबर सामने आई थी. अब इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. जी हां, जिस व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई थी, उसकी पहचान गणेश चव्हाण के रूप में की गई थी, जो कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था.

ताजा खुलासे में सामने आया है कि गणेश चव्हाण जिंदा है और उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी ही मौत का नाटक किया. खास बात यह है कि इस नाटक के लिए लिफ्ट मांग रहे एक बेगुनाह बूढ़े आदमी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में इस जुर्म को सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ये है पूरा मामला

औसा तालुका के वानवाड़ा शिवरा में आधी रात को स्कोडा कंपनी की एक चार पहिया गाड़ी में अचानक आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई. इस घटना में पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कार ड्राइवर की जलने से मौत हुई है. मरने वाले की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही थी. गाड़ी में मिली कुछ चीजों के आधार पर माना जा रहा था कि लाश औसा टांडा के गणेश चव्हाण की है.

हालांकि, पुलिस को शक था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. जांच के दौरान गणेश चव्हाण की कॉल डिटेल्स चेक की गईं. उससे कुछ जरूरी सुराग मिले और आखिरकार सिर्फ 24 घंटे में यह साफ हो गया कि गणेश चव्हाण जिंदा है. पता चला कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था और फरार हो गया था.

पैसों के लिए रची गई बेरहम साजिश

औसा टांडा का रहने वाला गणेश चव्हाण एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था. उस पर काफी कर्ज था. कई फाइनेंशियल लेन-देन रुक गए थे और फ्लैट की किश्तें भी देनी थीं. इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने पहले एक करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करवाया और फिर अपनी मौत का नाटक किया.

उसने तुलजापुर टी-पॉइंट इलाके में लिफ्ट मांग रहे गोविंद यादव (बुजुर्ग) को कार में बिठाया. बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी को ड्राइवर सीट पर रखकर कार में आग लगा दी गई. आरोपी ने यह साबित करने के लिए कि वह मरा हुआ है, अपनी बॉडी के पास मृतक की बॉडी रख दी थी.

हालांकि, कुछ संदिग्ध हालातों ने पुलिस का शक बढ़ा दिया. जांच तेजी से की गई और आखिरकार गणेश चव्हाण पुलिस के हत्थे चढ़ गया. इस घटना में एक बेगुनाह बुजुर्ग की दुखद मौत पर इलाके में भारी गुस्सा है. पुलिस आगे की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 16 Dec 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
Latur MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा...', UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब
'जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा...', UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
विश्व
India vs Mexico Currency: भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
Advertisement

वीडियोज

Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा...', UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब
'जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा...', UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
विश्व
India vs Mexico Currency: भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget