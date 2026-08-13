भारत-विरोधी पोस्ट मामले में महाराष्ट्र ATS सख्त, दोबारा करेगी पूछताछ

महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने मंगलवार (11 अगस्त) को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारत-विरोधी और भड़काऊ पोस्ट साझा करने के मामले में पांच युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इन युवकों को मालाड, परेल, मुंब्रा, ठाणे और पालघर के अलग-अलग इलाकों से हिरासत में लिया गया था.

सूत्रों के मुताबिक, पांचों युवक एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं. हालांकि, वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सर्विस, प्राइवेट चैट ग्रुप, ऑनलाइन कम्युनिटी और डिस्कशन फोरम पर सक्रिय थे. ATS यह जांच कर रही है कि इन प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियां केवल चर्चा तक सीमित थीं या उनका किसी संगठित नेटवर्क से भी संबंध था.

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ATS ने शुरू की पांचों के बैकग्राउंड जांच

ATS ने पांचों के बैकग्राउंड, डिजिटल फुटप्रिंट और पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच शुरू की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पांचों कथित तौर पर वर्ष 2022 से अलग-अलग एंटी-एस्टेब्लिशमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे. सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म कथित तौर पर भारत के बाहर रह रहे लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे थे.

पांच युवकों में से एक से आंध्र प्रदेश में कथित कट्टरपंथीकरण नेटवर्क से जुड़े मामले में NIA की विशाखापट्टनम यूनिट ने भी ठाणे ATS कार्यालय में पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, इसी मामले में NIA ने पिछले महीने भी इनसे पूछताछ की थी.

युवकों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच

मंगलवार को पूछताछ के बाद पांचों युवकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन युवकों को बुधवार को दोबारा ATS के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. सभी से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसी उनके सोशल मीडिया अकाउंट, Telegram चैट और अन्य डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही है, ताकि उनके संपर्कों और बातचीत की प्रकृति का पता लगाया जा सके.

डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच जारी

ATS ने पांचों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं. जांच के दौरान एक युवक के डिवाइस से कथित तौर पर ऐसा संदेश भी मिला, जिसमें लिखा था 'भारत में इस समय रहना बहुत खतरा है, इससे अच्छा पाकिस्तान है.' ATS ने इस तरह के अन्य संदेशों और पोस्ट को भी आपत्तिजनक और भड़काऊ मानते हुए जांच के दायरे में लिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, जांच अभी शुरुआती चरण में है. ATS यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्ट केवल व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति थे या युवकों को प्रभावित करने अथवा भड़काने की किसी कोशिश का हिस्सा थे.

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अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी

जांच एजेंसी Telegram ग्रुप में हुई बातचीत और उससे जुड़े अन्य सदस्यों की भी पहचान कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवकों का ग्रुप से जुड़ाव सिर्फ ऑनलाइन चर्चा तक सीमित था या वो महाराष्ट्र के बाहर अथवा देश के बाहर मौजूद लोगों के सीधे संपर्क में भी थे.

अधिकारियों का कहना है कि पोस्ट की प्रकृति, Telegram ग्रुप की भूमिका और किसी बड़े नेटवर्क से संभावित कनेक्शन की तस्वीर युवकों से जारी पूछताछ और डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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