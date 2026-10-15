छत्रपति संभाजीनगर: इलेक्ट्रिक हीटर ने 14 वर्षीय यज्ञा की ली जान, छाया मातम

इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जयभवानीनगर इलाके में एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है. इलेक्ट्रिक हीटर से पानी गर्म करते समय करंट लगने से 14 साल की स्कूली छात्रा की मौत हो गई है.

मृतक बच्ची की पहचान यज्ञा प्रकाश देवरे के रूप में हुई है. यज्ञा नौवीं कक्षा में पढ़ती थी. इस हादसे से परिवार में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. परिवार पहले ही यज्ञा के चाचा के निधन से दुखी था अब एक और पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा है.

कैसे लगा करंट?

दरअसल, यज्ञा ने नहाने के लिए पानी गर्म करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक हीटर चालू किया था. इसी दौरान यज्ञा भूल गई कि उसने हीटर को चालू कर दिया है. हीटर चालू होने का अंदाजा न होने के कारण उसने बाल्टी के पानी में हाथ डाल दिया. इससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वो चीख पड़ी. परिजनों ने तुरंत दरवाजा तोड़कर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने यज्ञा का इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि बुलढाणा में यज्ञा के चाचा का निधन हो गया था और उनके तेरहवीं के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार को सुबह जल्दी निकलना था. इसी वजह से नहाने के लिए पानी गर्म किया जा रहा था, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है. यज्ञा की असमय मौत से देवरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, पूरे इलाके में शोक की लहर है.