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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBhiwandi Fire: महाराष्ट्र के भिवंडी में आग का तांडव, दो अलग-अलग घटनाओं में कई गोदाम राख; लाखों का नुकसान

Bhiwandi Fire: महाराष्ट्र के भिवंडी में आग का तांडव, दो अलग-अलग घटनाओं में कई गोदाम राख; लाखों का नुकसान

Bhiwandi Fire: महाराष्ट्र के भिवंडी में आगजनी के दो अलग-अलग मामलों में कई गोदामें जलकर राख हो गई हैं, आगजनी की इन घटनाओं में लाखों के रुपये के नुकसान का अनुमान है.

Written By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 08:54 AM (IST)
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मुंबई से सटे महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में आग का तांडव का देखने को मिला है, भिवंडी ग्रामीण इलाके में एक ही रात दो अलग-अलग स्थानों पर भीषण आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया. निंबवली और येवई गांव की सीमा में लगी इन आग की घटनाओं में कई गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गए. राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, आगजनी की पहली घटना भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र के निंबवली गांव से सामने आई है, निंबवली में रात करीब 3 बजे टायर गोदाम, लकड़ी की वखार और प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और सात से आठ गोदाम इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गए.

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गैस एजेंसी होने की वजह से दहशत में आए लोग

घटनास्थल के पास गैस एजेंसी होने के कारण कुछ समय तक इलाके में दहशत का माहौल रहा. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

येवई गांव में आग ने मचाया तांडव

इसी रात दूसरी घटना भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र के येवई गांव में हुई, जहां लकड़ी की एक वखार में भीषण आग लग गई. गोदाम में बड़ी मात्रा में लकड़ी का भंडारण होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरी वखार जलकर राख हो गई. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाया गया.

आगजनी की घटना में 15-20 लाख के नुकसान का अनुमान

भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र के येवई गांव में हुई आगजनी की घटना को लेकर गोदाम के मालिक शोएब दोस्त मनियार के मुताबिक, "कुछ लोगों ने हमें बताया कि करीब आधे घंटे पहले आग लगी. यह लकड़ी और प्लास्टिक के पैलेट बनाने और उन्हें स्टोर करने का कारोबार है. हमें लगभग ₹15–20 लाख का नुकसान हुआ है."

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Published at : 28 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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