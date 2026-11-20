मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. नागदा गांव के पास चंबल की अवैध रेत का परिवहन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया. इस दौरान वन कर्मचारियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल लीं. घटना में वनरक्षक रामलखन गुर्जर समेत कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं. पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर को वन विभाग की घड़ियाल टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान नहर के पास चंबल की रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी. टीम ने मेडिकल कॉलेज के पास ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने सड़क पर ही रेत खाली कर दी और ट्रैक्टर को गीले खेत में फंसा दिया. इसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर पकड़ लिया.

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मोटरसाइकिलों से पहुंचे आरोपी, कर्मचारियों को घेरा

वन विभाग की टीम जब ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तभी पांच लोग मोटरसाइकिलों से वहां पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और पत्थरों व डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान वनरक्षक रामलखन गुर्जर के सिर पर लकड़ी के फट्टे से वार किया गया. हमले में अन्य वनकर्मियों को भी चोटें आईं.

हालात बिगड़ने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी बंदूकें निकाल लीं. इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद वन विभाग की घड़ियाल टीम ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने बीरेंद्र रावत, लवकुश रावत, महेश रावत, रूपसिंह राजोरिया और राजेंद्र रावत के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है. मामले की जांच ASI महावीर सिंह कंसाना को सौंपी गई है.