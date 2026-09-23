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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर: शराब कांड में तीसरा शॉर्ट एनकाउंटर, 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

सागर: शराब कांड में तीसरा शॉर्ट एनकाउंटर, 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

सागर के बंडा जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी.

Written By : विनोद आर्य, सागर |  Updated at : 23 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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सागर जिले के बंडा जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर को सागर पुलिस ने बुधवार (23 सितंबर) तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ मालथौन क्षेत्र के नोनिया सेसई रोड की घाटी पर करीब सुबह 3 बजे हुई.

पुलिस टीम आरोपियों की घेराबंदी कर रही थी. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मनीष लोधी के पैर में गोली लगी. उसका साथी आशीष साहू भी भागने के प्रयास में घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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मौके से दो देशी कट्टे, पांच कारतूस और बेसबॉल का डंडा बरामद

पुलिस ने मौके से दो देशी कट्टे, पांच कारतूस और बेसबॉल का डंडा बरामद किया है. मामले में पुलिस की ओर से वैधानिक कार्रवाई जारी है. बंडा जहरीली शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ सागर पुलिस की यह तीसरी मुठभेड़ बताई जा रही है. इससे पहले पुलिस ने रवि लखेरा और शिवांजय राजपूत को भी शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था.

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जहरीली शराब से 30 से अधिक लोगों की मौत की बात सामने

बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई है. वहीं बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे और 50 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी. इस मामले के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. अब मनीष लोधी की गिरफ्तारी को मामले में एक और अहम कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
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