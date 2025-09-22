हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP News: इंदौर में 3 फैक्ट्री में एकसाथ लगी भीषण आग, लपटों पर पूरी तरह काबू नहीं, इलाके में हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में तीन कारखानों में रविवार देर रात आग लगी. दवा पैकेजिंग और चॉकलेट कारखानों को ज्यादा नुकसान हुआ. कोई हताहत नहीं. आग पर काबू पाने और नुकसान का आकलन जारी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Sep 2025 12:10 AM (IST)

मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार देर रात तीन कारखानों में आग लग गई और इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उप निरीक्षक रूपचंद पंडित ने बताया कि शहर के नेमावर रोड स्थित पालदा क्षेत्र में लगी आग से दवा की पैकेजिंग सामग्री के कारखाने और चॉकलेट के कारखाने में ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि इनसे सटे खिलौना कारखाने को अपेक्षाकृत कम क्षति पहुंची.

किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं

रूपचंद पंडित ने बताया कि अग्निकांड में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. उन्होंने बताया कि आग की जद में आए एक कारखाने के गोदाम में माल रखा होने के कारण अभी लपटों पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है.

पंडित ने बताया कि अग्निकांड की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है और इस घटना से कारखानों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी. यह हादसा आजाद नगर इलाके के उद्योग नगर में हुआ था.

आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी

आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थीं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी थीं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसका धुआं पूरे आसमान में फैल गया था. हालांकि, तब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया था.

इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था. फायर टीम आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी. यह एक गंभीर घटना थी और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए था. आग से हुए नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद ही हो पाया. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया था.

Published at : 22 Sep 2025 12:10 PM (IST)
