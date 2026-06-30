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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसोनम रघुवंशी को मिली जमानत, अब राजा रघुवंशी के परिवार ने लिया ये बड़ा फैसला

सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, अब राजा रघुवंशी के परिवार ने लिया ये बड़ा फैसला

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है. अब मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है. मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगदोह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की उस आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27 अप्रैल को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत रद्द करने का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति डिएंगदोह ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार तैयार करने का तरीका ‘‘न्यायिक विवेक के पूर्ण अभाव’’ को दर्शाता है. अदालत ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार बिना किसी सोच-विचार के तैयार किया गया... इसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी के खिलाफ वास्तविक आरोप या विशिष्ट जानकारी क्या है.’’इसने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने का कोई आधार नहीं बनता है. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 30 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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