हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए आरोप तो दिग्विजय सिंह ने दी CM को 'क्लीन चिट', कहा- आरोप तथ्यहीन

भोपाल: जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए आरोप तो दिग्विजय सिंह ने दी CM को 'क्लीन चिट', कहा- आरोप तथ्यहीन

MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आई है. जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए 500 करोड़ के घोटाले के आरोपों को दिग्विजय सिंह द्वारा तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया गया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 29 Jun 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक बड़ा घमासान देखा जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों को पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है. इस घटनाक्रम से प्रदेश कांग्रेस में मची अंदरूनी खींचतान की चर्चा तेज हो गई है.

दरअसल, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिल्ली में एक प्रेसवार्ता कर यह आरोप लगाया गया था कि उज्जैन में लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन 'वीर भारत न्यास' को मात्र एक रुपये में आवंटित कर दी गई है. उनके द्वारा दावा किया गया था कि इस ट्रस्ट के सदस्य मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं और मुख्यमंत्री को इस भारी अनियमितता पर जवाब देना चाहिए.

सागर के सिविल अस्पताल पर आरोप, डेढ़ साल के बच्चे की आंख में डाली गलत ड्रॉप, लापरवाही ने छीनी रोशनी

दिग्विजय सिंह द्वारा दी गई 'क्लीन चिट'

इन आरोपों के ठीक उलट, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा उज्जैन में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान जीतू पटवारी के इन दावों को पूरी तरह से तथ्यहीन करार दिया गया. उनके द्वारा दस्तावेज दिखाते हुए यह स्पष्ट किया गया कि 'वीर भारत न्यास' एक शासकीय (सरकारी) ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं. ऐसे में सिंधिया राजघराने की इमारत को एक रुपये में ट्रस्ट को दिया जाना किसी प्रकार की अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता. इस दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा कुछ लोगों के लिए 'दलाल' शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है.

बीजेपी का हमला और कांग्रेस की सफाई

दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा कहा गया कि दिग्विजय सिंह ने खुद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को झूठा साबित कर दिया है. उनके द्वारा जीतू पटवारी को तथ्य और प्रमाण के आधार पर आरोप लगाने की सलाह दी गई है.

दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा जीतू पटवारी का बचाव किया गया है. उनके द्वारा कहा गया कि पटवारी के आरोप सही हैं और बीजेपी द्वारा दिग्विजय सिंह के बयान को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. उनके द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को दोहराया गया है.

लगातार सामने आ रही है तनातनी

राजनीतिक जानकारों द्वारा बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच असहज स्थिति देखी गई हो. हाल ही में एक बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा जीतू पटवारी और केसी वेणुगोपाल के संबंधों को लेकर एक टिप्पणी की गई थी. इसके अलावा, मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में भी दिग्विजय सिंह द्वारा बोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया था. अब दिल्ली में लगाए गए आरोपों को उज्जैन में खारिज किए जाने से यह खाई और गहरी होती दिखाई दे रही है.

त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh MP News MP POlitics JITU PATWARI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
भोपाल: जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए आरोप तो दिग्विजय सिंह ने दी CM को 'क्लीन चिट', कहा- आरोप तथ्यहीन
भोपाल: जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए आरोप तो दिग्विजय सिंह ने दी CM को 'क्लीन चिट', कहा- आरोप तथ्यहीन
मध्य प्रदेश
सागर के सिविल अस्पताल पर आरोप, डेढ़ साल के बच्चे की आंख में डाली गलत ड्रॉप, लापरवाही ने छीनी रोशनी
सागर के सिविल अस्पताल पर आरोप, डेढ़ साल के बच्चे की आंख में डाली गलत ड्रॉप, लापरवाही ने छीनी रोशनी
मध्य प्रदेश
त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?
त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?
मध्य प्रदेश
कैलाश विजयवर्गीय के RSS वाले बयान पर सियासत तेज, अब संत समाज ने दिया बड़ा बयान
कैलाश विजयवर्गीय के RSS वाले बयान पर सियासत तेज, अब संत समाज ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget