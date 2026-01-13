झारखंड BJP अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन, इस नेता के नाम पर कल लगेगी मुहर

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनना तय है. अब बुधवार (14 जनवरी) को औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है. दरअसल, आज (13 जनवरी) प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन किया. इस पद के लिए उन्होंने अकेले नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में चुनाव नहीं होगा और वो इस पद के निर्विरोध चुने जाएंगे. पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार कल उनके नाम की घोषणा होगी. अभी आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष पद पर हैं.

दोपहर 2 बजे तक था नामांकन का समय

बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारी और सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 13 और 14 जनवरी को संपन्न होगी. नामांकन की प्रक्रिया के लिए 13 जनवरी को रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का समय तय किया गया था.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में आदित्य साहू के नाम पर व्यापक सहमति बन चुकी है. आदित्य साहू वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं. संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली और राज्य भर में पकड़ को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है.

बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के लिए 14 जनवरी की तिथि का विशेष महत्व भी है. इस दिन खरमास की समाप्ति और मकर संक्रांति का पर्व है, जिसे हिंदू परंपरा में शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है. पार्टी इसे नए संगठनात्मक अध्याय की शुभ शुरुआत के रूप में देख रही है.

राष्ट्रीय परिषद के 15 से अधिक सदस्यों का भी होगा चयन

इस चुनावी प्रक्रिया के तहत केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परिषद के 15 से अधिक सदस्यों का भी चयन किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस सूची में राज्य के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया जा सकता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिल सके.