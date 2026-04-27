Tatanagar News: ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे लोको पायलट की गोली मारकर हत्या, रेलवे सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
Jamshedpur News In Hindi: टाटानगर में लोको पायलट जीके गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद रेलवे कर्मियों में आक्रोश है, पुलिस जांच में जुटी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है.
टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने देर रात एक सनसनीखेज वारदात में चक्रधरपुर रेल मंडल के लोको पायलट जीके गौतम की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना करीब रात साढ़े 12 बजे बागबेड़ा थाना क्षेत्र में हुई, जब गौतम ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे. हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए.
घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इस वारदात ने रेलवे कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, लोको पायलट जीके गौतम अपनी ड्यूटी पूरी कर साइन ऑफ करने के बाद लॉबी से निकलकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान लॉबी से महज 20 मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगते ही जीके गौतम जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही सिटी एसपी ललित मीणा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार मृतक लोको पायलट जीके गौतम आदित्यपुर का निवासी था.
ये भी पढ़िए- झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, SUV-ट्रक टक्कर में 3 नाबालिग समेत 6 लोगों की मौत
घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप
साथ ही, इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया है. घटना से लोको पायलटों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है. सभी रेलकर्मी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और रेलवे प्रशासन से ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस लॉबी में पायलट अपनी ड्यूटी का लेखा-जोखा पूरा करते हैं, वहां तक हथियारबंद अपराधी कैसे पहुंच गए. यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आरपीएफ और रेलवे की खुफिया व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.
अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं, रेल मंडल के अधिकारियों के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब उनके अपने कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं.
ये भी पढ़िए- गिरिडीह में गोलगप्पे खाने से 18 बच्चों समेत 2 बीमार, 1 की मौत, पानी के सैंपल की जांच जारी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL