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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: गिरिडीह में निर्माणाधीन मकान का छज्जा भरभराकर गिरा, मलबे में दबने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत

झारखंड: गिरिडीह में निर्माणाधीन मकान का छज्जा भरभराकर गिरा, मलबे में दबने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत

Giridih News In Hindi: गिरिडीह में हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. हालांकि, तब तक महिला और उनके बेटे की मौत हो चुकी थी.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 12 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के सलैया गांव में रविवार (12 जुलाई) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिरने से मलबे में दबकर एक मां और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि एक राजमिस्त्री घायल हो गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, मृतकों की पहचान सुनीता देवी और उनके पुत्र राजकुमार यादव के रूप में हुई है. 

भरभराकर गिर गया निर्माणाधीन मकान का छज्जा

जानकारी के अनुसार, दोनों अपने निर्माणाधीन मकान का काम देख रहे थे. वे छज्जे के पास खड़े होकर राजमिस्त्री प्रदीप यादव को काम से जुड़ी जानकारी दे रहे थे. इसी दौरान जैसे ही राजमिस्त्री छज्जे पर चढ़ा, अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया. उसका भारी मलबा सीधे सुनीता देवी और उनके बेटे पर आ गिरा और दोनों दब गए.

हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. हालांकि, तब तक सुनीता देवी और उनके बेटे की मौत हो चुकी थी. इस हादसे में घायल राजमिस्त्री प्रदीप यादव को इलाज के लिए जमुआ अस्पताल भेजा गया. उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं. बताया गया कि उनके हाथ-पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलने के बाद हीरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

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Published at : 12 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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Jharkhand Police Giridih News Jharkhand News
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