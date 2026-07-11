सड़क नहीं तो खाट बनी एंबुलेंस, गिरिडीह में गर्भवती महिला को 4 KM पैदल ढोकर पहुंचाया अस्पताल

झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के उत्तरी पारसनाथ क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति एक बार फिर लोगों की परेशानी की वजह बनी. यहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को उसे खाट पर लिटाकर करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. इसके बाद मुख्य सड़क पर खड़ी एंबुलेंस से महिला को पीरटांड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.

जानकारी के मुताबिक, कुरुआटांड़ गांव निवासी संतोष मुर्मू की पत्नी लोगो टुडू को शनिवार (11 जुलाई) सुबह अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से एंबुलेंस अंदर नहीं पहुंच सकी. ऐसे में परिवार और गांव के लोगों ने मिलकर महिला को खाट पर लिटाया और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से करीब चार किलोमीटर पैदल चलकर पिपराडीह मुख्य मार्ग तक पहुंचे.

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मुख्य सड़क पर पहले से मौजूद एंबुलेंस में महिला को बैठाकर अस्पताल ले जाया गया. समय पर इलाज मिलने से महिला ने सुरक्षित रूप से एक बच्ची को जन्म दिया. फिलहाल मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

एक दिन पहले डीसी से लगाई थी गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार को ही इलाके के लोगों ने जिला उपायुक्त (डीसी) रामनिवास यादव से मुलाकात कर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था.

डीसी ने भरोसा दिया था कि बुधवार तक इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. लेकिन अगले ही दिन फिर वही हालात सामने आ गए और एक गर्भवती महिला को जान जोखिम में डालकर खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ा.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की समस्या है. सड़क नहीं होने के कारण मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पक्की सड़क बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी की जान जोखिम में न पड़े. हालांकि, इस घटना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.