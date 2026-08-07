मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट में बवाल, विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी स्याही

रांची प्रोटेस्ट में बवाल, विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी स्याही

Ranchi Protest: रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच 14वें दिन विधानसभा की ओर मार्च निकाला गया. इस दौरान किसी शख्स ने AISA नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की राजधानी रांची में JPSC, JPSSC में सुधारों की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों और अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में शुक्रवार को बवाल हो गया. छात्र और अभ्यर्थी, शुक्रवार को विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे. इस दौरान आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दी.

स्याही फेंके जाने के बाद बोरा ने कहा कि '20 जुलाई को हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया; जब हम तब नहीं डरे, तो यह मामूली स्याही हमारा क्या बिगाड़ सकती है?'

छात्रों के भविष्य के लिए खड़े रहेंगे- बोरा

बोरा ने कहा कि झारखंड और पूरे देश में सरकारी संस्थानों की ओर से होने वाली हर परीक्षा पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आयोजित की जानी चाहिए. जब ​​भी पेपर लीक होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती. संबंधित सरकारी अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. हमारी मांग है कि सिस्टम में शामिल और गड़बड़ी व भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही सभी प्राइवेट एजेंसियों को हटाया जाए. हम 10 तारीख को छात्रों की ओर से की गई अपील का समर्थन करेंगे और छात्रों के भविष्य के लिए खड़े रहेंगे.

झारखंड प्रोटेस्ट के लिए CJP क्या-क्या कर रही है? अभिजीत दिपके ने बताया

बोरा ने इससे पहले कहा कि JPSC और दूसरी परीक्षाएं कराने के लिए एक सही सिस्टम होना चाहिए. साथ ही, CGL परीक्षा, जिसमें गड़बड़ियों की वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और दोबारा परीक्षा कराने पर विचार होना चाहिए. देश भर की सरकारों को छात्रों की परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. झारखंड में, परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसियों को दी गई है, लेकिन शिक्षा या परीक्षाओं में ऐसी एजेंसियों की कोई भूमिका नहीं होती. सभी परीक्षाएं सरकार को ही करानी चाहिए ताकि किसी भी गड़बड़ी, पेपर लीक या भ्रष्टाचार पर सीधे सवाल उठाए जा सकें. छात्रों और देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली इन प्राइवेट एजेंसियों को हटाना होगा और सरकार को परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी.

Published at : 07 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Ranchi News Jharkhand News JHARKHAND POLITICS HEMANT SOREN Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
रांची प्रोटेस्ट में बवाल, विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी स्याही
रांची प्रोटेस्ट में बवाल, विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी स्याही
झारखंड
झारखंड प्रोटेस्ट के लिए CJP क्या-क्या कर रही है? अभिजीत दिपके ने बताया
झारखंड प्रोटेस्ट के लिए CJP क्या-क्या कर रही है? अभिजीत दिपके ने बताया
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट में एक अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत, ले जाया गया अस्पताल
रांची प्रोटेस्ट में एक अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत, ले जाया गया अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
जनरल नॉलेज
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
ENT LIVE
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
ABP NEWS
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
ABP NEWS
करुणानिधि की 8वीं पुण्यतिथि पर नारे लगाए गए।
करुणानिधि की 8वीं पुण्यतिथि पर नारे लगाए गए।
ABP NEWS
जेन-ज़ी को मोहन भागवत की ज़रूरत नहीं है – प्रियंका गांधी
जेन-ज़ी को मोहन भागवत की ज़रूरत नहीं है – प्रियंका गांधी
Embed widget