हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडRanchi News: रेस्टोरेंट मालिक मर्डर केस के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह से मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली

Ranchi News: रेस्टोरेंट मालिक मर्डर केस के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह से मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली

Jharkhand News: पुलिस ने रेस्तरां के एक मालिक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी, एक निलंबित पुलिसकर्मी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह मुठभेड़ में घायल हुआ है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Oct 2025 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की राजधानी रांची में रेस्तरां के एक मालिक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी, एक निलंबित पुलिसकर्मी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यहां एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि रविवार को एक आरोपी प्रशांत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी तथा निलंबित पुलिसकर्मी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया.

अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह के अपने परिवार के साथ रांची से भागने की कोशिश करने की गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी की और इस दौरान पुलिस ने सिंह को देखा तथा कांके थाना क्षेत्र में आईटीबीपी शिविर के पास रविवार को उसे घेर लिया.

आरोपी अभिषेक सिंह के दोनों पैर में लगी गोली

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने कहा, ‘‘पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह के दोनों पैरों में दो गोलियां लगी हैं. उसका इलाज राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) में किया जा रहा है.’’ पुष्कर ने बताया कि उन्होंने मामले में एक अन्य व्यक्ति हरेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिसने अभिषेक को हथियार मुहैया कराए थे.

मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों आरोपी

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया, ‘‘रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे हुई गोलीबारी के बाद हमने दोनों को कांके थाना क्षेत्र में ही पकड़ लिया. उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में हमने भी गोलियां चलाईं, जिसमें अभिषेक सिंह के पैर में चोटें आईं.’’

पिछले पांच साल से निलंबित है सिपाही

इस बीच, एसपी ने बताया कि हरेंद्र सिंह पहले झारखंड पुलिस में सिपाही था और पिछले पांच साल से वह निलंबित है. अभिषेक ने कबूल किया कि हरेंद्र सिंह ने उसे हथियार मुहैया कराया था. हरेंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है तथा उसके खिलाफ अरगोड़ा, गोंडा और पलामू के पाटन में तीन मामले लंबित हैं.

एसपी ने बताया कि अभिषेक सिंह बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कांके और पिठोरिया थानों में चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसकी पहचान अमित ठाकुर के रूप में हुई है.

रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर की थी हत्या

एसपी ने कहा, ‘‘हमने उनके कब्जे से चार पिस्तौल, 31 कारतूस, एक राइफल, दो लाख रुपये नकद, दो वाहन और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं. मामले की जांच की जा रही है.’’ रांची में शनिवार रात एक शाकाहारी ग्राहक को कथित तौर पर ‘नॉनवेज(मांसाहारी)’ बिरयानी परोसे जाने के बाद रेस्तरां मालिक विजय कुमार नाग (47) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

Published at : 21 Oct 2025 09:30 AM (IST)
Ranchi Murder Case Ranchi News Jharkhand News
