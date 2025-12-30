धनबाद में जहरीली गैस लीक से अब तक 3 लोगों की मौत, 15 दिन बाद भी रिसाव जारी

धनबाद जिले के केंदुआडीह स्थित बीसीसीएल के बंद पड़े कोयला खदान से जहरीले गैस रिसाव के बंद होने का नाम नहीं ले रही है. जहरीले गैस के कारण अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. तीसरे मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है.

सुरेंद्र सिंह की मौत की खबर मिलते ही झरिया के पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह एसएनएमएमसीएच अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. संजीव सिंह ने बताया कि सोमवार (29 दिसंबर) की देर शाम सुरेंद्र सिंह घर में थे तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ी. परिजनों ने उन्हें एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान अहले सुबह उनकी मौत हो गई.

बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा

केंदुआडीह में बीते 15 दिनों से ज्यादा समय से जहरीले गैस का रिसाव जारी है. बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय जिला प्रशासन इस गैस को काबू में करने की जुगत में लगी है लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका है. लिहाजा आज भी दुर्गंध के साथ गैस रिसाव जारी है साथ ही लोगों के बीमार पड़ने और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

पहले दो लोगों की मौत हो चुकी है अब तीसरी मौत से लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है. हजारों की आबादी पर विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है. हालांकि पहले ही बीसीसीएल की ओर से सेल्टर हाउस बनाकर प्रभावित लोगों को रखा जा रहा है.

सरकारी तंत्र गैस के प्रभाव को कम करने में नाकाम

बीसीसीएल की फोरेंसिक टीम और सीएमएफआईआर के वैज्ञानिक लगातार इसपर काम कर रहे हैं लेकिन इस गैस के प्रभाव को कम कर पाने में हर तकनीक नाकाम हो रही है. शुरू से ही फोरेंसिक टीम ने इस पर काम शुरू किया था लेकिन आज 15 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.

केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में तेज दुर्गंध के साथ लगातार गैस रिसाव हो रहा है. बीसीसीएल प्रभावित इलाकों से लोगों को दूसरी जगह पुनर्वासित करने की बात लोगों से कह रही है. लेकिन लोग अपना घर बार छोड़ कर जाने को तैयार नहीं हैं.

फिलहाल जिस क्षेत्र में गैस रिसाव का खतरा ज्यादा है वैसे लोग सेल्टर हाउस में हैं. स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गैस रिसाव के कारण प्रभावित लोगों को सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो रही है. स्थानीय स्तर पर मेडिकल टीम निगाह बनाए हुए हैं.