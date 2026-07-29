लोकसभा में प्रियंका बनाम प्रह्लाद! महुआ माजी बोलीं- 'अगर बिलकिस बानो के...'

नीट पेपर लीक के बाद छात्रों के बड़े आंदोलन का नतीजा यह निकला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद धर्मेंद्र प्रधान से लेकर प्रह्लाद जोशी को दे दिया गया. अब प्रह्लाद जोशी के नाम पर भी सियासत तेज हो गई है. लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रह्लाद जोशी ने बिलकिस बानो रेप केस के दोषियों का समर्थन किया था. प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सदन में बवाल मच गया और सत्ता-विपक्ष के सांसदों की बहस तेज हो गई. इसपर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) सांसद महुआ माजी का बड़ा बयान आया है.

JMM सांसद महुआ माजी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोपों पर कहा, "अगर प्रियंका गांधी ने ऐसा बयान दिया है तो मुझे लगता है कि वे तथ्यों के आधार पर ही ये कह रही होंगी. अगर वे तथ्यों के आधार पर ऐसा कह रही हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार का खिलवाड़ छात्रों के भविष्य के साथ ना हो."

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सदन में प्रियंका गांधी ने क्या कहा था?

प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने लोकसभा के मानसून सत्र में दिए जाने वाले अपने भाषण में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की थी. देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है?" प्रियंका के इस बयान पर विपक्ष की ओर से 'शेम' के नारे लगने लगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि या तो प्रियंका अपने बयान को सबूतों के साथ साबित करें या फिर रिकॉर्ड से उनका बयान हटाया जाए. जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रह्लाद जोशी के ये बयान अखबारों में छपे हैं. वो साबित कर सकती हैं.

छात्रों पर हुई FIR पर क्या बोलीं महुआ माजी

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करने के फैसले पर भी महुआ माजी ने बयान दिया है. उन्होंने कहा, "छात्रों का जो आंदोलन था, वो इसी आधार पर समाप्त हुआ कि छात्रों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें हटा लिया जाएगा लेकिन अगले दिन भी कई राज्यों में छात्रों पर कार्रवाई हुई. अगर बंगाल सरकार ने ऐसा किया है तो ये स्वागत योग्य है."

वंदे मातरम की अनिवार्यता पर भी दिया बयान

वंदे मातरम की अनिवार्यता के लिए लोकसभा में पेश किए जाने वाले बिल को लेकर महुआ माजी ने कहा, "वन्दे मातरम को लेकर सरकार कुछ ज़्यादा ही कर रही है. ये लोग नए नए मुद्दे लेकर आते हैं और लोगों के भावों से खिलते हैं."

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